L’histoire se répète-t-elle ? La grave accusation impliquant Gerard Piqué et Clara Chía

Depuis la sortie de la nouvelle chanson de Shakira, Gerard Piqué et Clara Chía Martí sont sur la crête de la vague. Cela se produit non seulement à cause de chaque mot que contient la chanson, mais aussi à cause de la façon dont l’ancien défenseur de Barcelone et la jeune femme qui a été désignée comme la troisième discorde ont réagi.

D’une part, l’employé de Kosmos a réagi à travers une vidéo très drôle que de nombreux followers ont prise en réponse à la chanson du chanteur colombien. De l’autre, le natif de Barcelone continue de réagir à divers passages de la chanson avec ses mots d’esprit qui ne plairaient plus à Chía Martí .

Ces derniers jours, le journaliste qui connaît la vie et l’oeuvre de la vie de Shakira, Gerard Piqué et Clara Chía Martí, Jordi Martin s’en est de nouveau pris à l’ancien défenseur barcelonais sur les réseaux sociaux. Il l’a accusé d’une nouvelle infidélité, mais cette fois, dans le cadre de la cour avec Clara Chía.

«Tu la connais, Gerard Piqué ? Alors ne sois pas surpris que Shakira jette le monde entier sur toi», ont été les mots que Jordi Martin a utilisés pour joindre une capture du profil d’une femme nommée Julia aux histoires Instagram. D’après le profil Instagram, il s’agirait d’un avocat.

L’une des théories qui confirmerait l’infidélité de Piqué à Clara Chía serait que cet avocat, titulaire d’une maîtrise en droit pénal, économique et des sociétés, serait l’une des personnes qui ont traité certaines questions juridiques pour l’ancien défenseur. Depuis que Martin a donné l’information, l’Instagram de l’avocat est passé de public à privé.

Qu’en est-il de Clara Chía Martí ?

Depuis que Shakira a lancé la Session #53 avec l’artiste argentin Bizarrap, la vie de Gerard Piqué et de Clara Chía Martí a complètement changé. Cette exposition a poussé la jeune femme à décider de passer quelques jours chez ses parents mais sans l’ancien défenseur barcelonais.

La vérité est que les réactions du natif de Barcelone ne seraient pas du goût de la jeune femme, elle a donc décidé de changer d’air. D’un autre côté, le propriétaire de Kosmos lui aurait donné quelque chose qu’elle désirait depuis un moment, plus de volume sur ses lèvres.