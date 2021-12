L’équipe de la Liga qui veut gâcher l’arrivée de Cavani à Barcelone

Bien que sur le terrain, ils essaient de se montrer amis et avec une excellente relation, en dehors de l’herbe verte, la relation entre les membres du trident du Paris Saint-Germain ne serait pas la meilleure et ouvrirait la voie au départ de Donatello.

Sur le terrain, ils se montrent frères. Mais en dehors de lui, la relation ne serait pas des meilleures entre Messi, Neymar et Mbappé.

Si le Paris Saint-Germain reste une équipe qui ne convainc pas, malgré sa large domination en Ligue 1, il y a un enjeu bien plus important qui promet de faire exploser tout le vestiaire de l’équipe dirigée par Mauricio Pochettino et c’est la relation entre les membres du trident de rêve que les dirigeants du club de la capitale française ont mis en place. D’une part Lionel Messi, la star argentine aux côtés de Neymar. Et l’autre Kylian Mbappé, la star française.

Pour le bien du PSG, il faut poursuivre l’attaque trident

Bien que sur le terrain de jeu les trois essaient de se montrer avec une relation d’amitié et de complicité, la relation lorsque les projecteurs étaient éteints ne serait pas la meilleure. Il y a même des moyens qui vont plus loin.

Par exemple, le portail Mi Otra Liga qui admet que Messi et Neymar font tout leur possible pour bloquer le renouvellement et l’extension du lien du Français avec l’institution parisienne et même qu’ils tentent de fermer le vestiaire pour isoler le Français et voir la sortie comme une chance concrète.

L’un des tests qui confirme l’hypothèse des médias espagnols, comme ils l’ont rapporté, s’est produit le jour de l’anniversaire de Mbappé. Et ils soutiennent que «le footballeur a publié une photo sur laquelle il est vu en train de célébrer avec plusieurs de ses coéquipiers. Et de manière assez surprenante, aucun des deux autres composants du trident n’était présent. Il est assez frappant que ni Messi ni Neymar n’étaient présents. Ce ne sont pas non plus Leandro Paredes et Di María, deux joueurs très proches de Messi et qui semblent démontrer la nette distance qui existe entre les deux parties dans le vestiaire.» Il s’agira de voir si le temps confirme cette rumeur et Mbappé part pour la Maison Blanche. Florentino, attends…

Combien de millions Messi et Neymar facturent-ils par saison au PSG

Les chiffres de l’accord qui a séduit Leo Messi et l’ont conduit à transférer sa famille dans la capitale française ont fuité : il empochera 110 millions d’euros (130 millions de dollars) de salaire s’il remplit le contrat de trois ans, selon le journal L’Équipe en couverture.

L’accord établit que La Pulga a un salaire de 30 millions d’euros (35 millions de dollars) par an, soit 2,5 millions d’euros par mois net (plus 10 millions de «fidélité»), pour chacune des trois saisons. C’est un salaire similaire à celui pratiqué par le Brésilien Neymar, qui était jusqu’à présent le joueur le mieux payé du club.