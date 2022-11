Le torchon brûle entre Onana et le Cameroun : le joueur décide de quitter Qatar

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour l’équipe nationale du Cameroun. À en croire les informations de Fabrizio Romano, André Onana aurait décidé de quitter l’équipe nationale au Qatar.

Ce lundi matin face à la Serbie, André Onana n’a pas été titularisé. Selon les informations, son absence est justifiée par un acte d’indiscipline. Dans une publication, Fabrizio Romano révèle une nouvelle version des faits.

«André Onana a été exclu du groupe du Cameroun après une discussion avec Rigobert Song où ce dernier lui a demandé d’adopter un style plus traditionnel. André Onana n’ayant pas l’intention de changer de style, il a été exclu», a révélé l’italien.

André Onana has been removed from Cameroon’s squad. Been told that the reason is a discussion with head coach as he insisted for different style of goalkeeping, more ‘traditional’ 🇨🇲 #Qatar2022

Onana has no intention to change his style — tense situation & so he’s been excluded. pic.twitter.com/UuoFp3WdLz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 28, 2022