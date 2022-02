Le produit de cuisine à plus de 6 000 euros de Sergi Roberto

Le gardien de but de l’équipe nationale du Sénégal, Edouard Mendy, a déclaré que l’Egyptien Mohamed Abou-Gabal méritait de remporter le prix du meilleur gardien de but pour la CAN 2021.

Bien qu’il ait raté le match d’ouverture de la CAN, Edouard Mendy a fini par guider le Sénégal vers son tout premier titre continental après avoir battu l’Égypte 4-2 aux tirs au but. L’homme de Chelsea a même été nommé gardien de but du tournoi, mais il n’était pas le seul gardien à impressionner les téléspectateurs.

Abou-Gabal de Zamalek, alias Gabaski, était sans doute le meilleur joueur des Pharaons depuis qu’il a remplacé Mohamed El-Shennawy, blessé, en huitièmes de finale contre la Côte d’Ivoire. Il a ensuite remporté le prix de l’homme du match en finale après avoir effectué huit arrêts, dont un penalty de Sadio Mane en début de match.

Abou-Gabal a également effectué un total de quatre arrêts sur penalty lors des trois tirs au but auxquels il a dû participer. Malgré ses performances héroïques, le joueur de 33 ans n’a pas été choisi dans l’équipe du tournoi de la CAF, puisque Mendy a été sélectionné comme partant, avec le Camerounais Andre Onana sur le banc.

Cependant, Mendy pense qu’Abou-Gabal aurait dû être choisi comme gardien de but du tournoi. «Honnêtement, Gabaski est le meilleur gardien de but du tournoi», a déclaré Edouard Mendy à MBC Masr TV. «Je lui ai parlé et je lui ai dit qu’il le méritait [pour gagner le gardien du tournoi]. Et j’ai été vraiment impressionné par son tournoi», a-t-il conclu.