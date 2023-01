Le prince William craint pour la santé du roi Charles III : voici la raison

Il semble y avoir une bonne raison pour laquelle le prince de Galles a évité la confrontation avec son frère Harry.

Le prince William a réservé ses commentaires concernant les déclarations que le prince Harry a faites dans son livre controversé «Spare», où il l’accuse de l’avoir frappé et même d’être responsable de ne pas avoir vu la reine Elizabeth II mourir dans son lit.

Selon des sources proches du prince de Galles, son attitude d’indifférence face à la polémique est due au fait que sa plus grande crainte est que les allusions de son frère affectent la santé de son père, le roi Carlos III.

«William garde un œil sur le roi Carlos… Sa santé est une conversation en cours derrière les portes du palais», a déclaré l’initié cité par Radar Online.

Et c’est qu’on se souvient que le nouveau monarque anglais a eu le covid-19 à deux reprises. De plus, le gonflement des mains et des jambes est un signe fréquent chez les patients souffrant d’œdème, une gêne liée à des problèmes rénaux.

«William ne peut tout simplement pas comprendre à quel point Harry continue de se comporter de manière impitoyable et égoïste alors qu’il doit savoir que son père n’est pas en parfaite santé», a détaillé la source dont l’identité n’a pas été révélée.

«Il ne croit plus qu’Harry est manipulé par Meghan ; pour lui, la vraie crise est clairement l’œuvre de son frère, poussé par l’argent et la vengeance», a-t-il condamné.

William voit une réconciliation avec Harry comme impossible

Selon la publication depuis que les déclarations explosives d’Harry ont été révélées, William est plus conscient de la santé de son père, qui non seulement souffre d’hypertension artérielle, mais doit également faire face au stress que son titre à la tête de la royauté.

«Si l’impensable devait arriver au roi Charles, William pense que Harry et Meghan auraient du sang sur les mains … Ils doivent arrêter leurs attaques avant que la tragédie ne frappe», a conclu la source.

Après la publication des mémoires de Harry et son succès retentissant dans le monde, le prince William trouve une réconciliation avec son frère plus difficile malgré l’insistance de Kate à guérir la relation avec son beau-frère et sa femme, Meghan Markle.

Pour l’instant on ne sait pas si le prince Harry et Meghan Markle seront malgré tout présents à la cérémonie de couronnement du roi Carlos III, en mai prochain, malgré le fait que des sources mentionnent qu’ils y ont été invités.