Le gouvernement espagnol donne 7,5 millions d’euros pour la candidature à Mundial 2030

Aucun des deux n’a confirmé leur relation amoureuse, mais ils ont été vus sur des photos compromettantes.

Si le nom de Kylian Mbappe est l’un des plus recherchés ces derniers jours après qu’il soit devenu l’un des joueurs les plus en vue qui sera en finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, c’est aussi le nom d’Ines Rau qui est en vogue. est lié à la star des Bleus.

Qui est Inès Rau ?

Depuis quelques mois, le nom de Mbappé est sentimentalement lié à celui d’Ines Rau, mannequin transgenre et ancienne cover-girl du magazine Play Boy

Les médias en Italie et en France, en particulier, ont suivi l’histoire de Mbappe et Rau, un mannequin de 32 ans. Elle est née homme et à 16 ans a changé de sexe.

Elle a progressivement gagné une place dans le monde du mannequinat jusqu’à ce qu’elle fasse la couverture du magazine masculin en 2017, devenant ainsi la première femme ouvertement transgenre à le faire.

Un an plus tard, elle publie son autobiographie «Woman», dans laquelle elle confirme qu’à 16 ans, elle a subi une opération de changement de sexe ; quand elle a révélé sa sexualité à 24 ans, elle a dit que c’était la chose la plus libératrice de sa vie.

Mbappe et Rau ont été capturés sur diverses photographies

Bien que ni Mbappe ni Rau ne l’aient officialisé, ces derniers mois, certaines photographies ont fait surface où ils sont vus très heureux sur un yacht, bavardant très gaiement, tandis que sur une autre photo, le joueur du PSG est vu la portant dans ses bras.

El futbolista #KylianMbappe y la mujer transgénero #InesRau fueron vistos en el Festival de Cannes, y posteriormente abrazándoselo en un yate mientras disfrutaban de la tarde juntos, levantando rumores de una posible relación. QUE viva el amors !! ♥️ pic.twitter.com/ziu39u7n8u — JUANGABRIELA💅🏼JACKSON (@YoZhoy) September 22, 2022

Sur son compte Instagram, Ines Rau compte plus d’un million de followers et plusieurs photographies sur lesquelles elle apparaît mannequin.

Elle sera sûrement très attentive à ce qui se passera dimanche sur le terrain du stade Lusail, où Mbappe et la France vont chercher le troisième titre de l’histoire des Bleus et le deuxième d’affilée, face à une Argentine qui avec l’aide de Lionel Messi vise également la troisième étoile sur son bouclier.