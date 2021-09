Le fugitif de la bande corse du «petit Bar», arrêté mercredi dernier, mis en examen

Pascal Porri, l’un des membres présumés de la bande criminelle corse du «Petit Bar» qui avait échappé à un coup de filet policier et a été interpellé mercredi dernier, a été mis en examen mardi 21 septembre, ont indiqué la procureure de Marseille et son avocat.

Il a été mis en examen par un juge d’instruction de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille dans deux enquêtes, a précisé Dominique Laurens, procureure de la République de Marseille.

Cinq personnes mises en examen

Dans l’enquête sur la tentative d’assassinat de Guy Orsoni le 13 septembre 2018 à Ajaccio, Pascal Porri a été mis en examen pour tentative de meurtre en bande organisée et avec préméditation, recel de vol en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs, a détaillé la magistrate. Dans cette enquête, cinq personnes ont été mises en examen, dont le chef présumé du Petit Bar, Jacques Santoni, le 1er octobre 2020.

Dans l’enquête sur les activités financières présumées occultes de la bande criminelle du Petit Bar, plusieurs chefs de blanchiment aggravé ont été retenus ainsi que la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et d’un délit, l’extorsion et la tentative d’extorsion, a indiqué la procureure.

Ces mises en examen «vont être contestées dans le délai de la procédure», a indiqué dans un communiqué son avocat Emmanuel Molina, jugeant «que de très faibles et hypothétiques indices ne peuvent valablement et à terme constituer le socle procédural solide que tout justiciable est en droit d’exiger d’une justice rigoureuse et équitable».

En fuite depuis près d’un an, Pascal Porri a été arrêté «sans heurt» mercredi dernier vers 20H30 par le GIGN (Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale), au restaurant d’un hôtel cinq étoiles de Porto-Vecchio où il dînait en compagnie d’une femme, avait indiqué une source proche du dossier.

Un seul membre est encore en fuite

Le 28 septembre 2020, lui et deux autres lieutenants présumés de Jacques Santoni, Mickaël Ettori et André Bacchiolelli, avaient échappé à un coup de filet policier bénéficiant vraisemblablement de fuites policières.

Le 5 juillet, André Bacchiolelli a été arrêté sans violence en périphérie d’Ajaccio. Il avait ensuite été mis en examen des chefs de tentative d’homicide volontaire en bande organisée, d’association de malfaiteurs et de recel en bande organisée et écroué, avait indiqué alors le parquet de Marseille.

À la suite de ce coup de filet manqué, la police judiciaire en Corse avait été dessaisie des enquêtes concernant le Petit Bar au profit de la gendarmerie. Seul Mickaël Ettori reste en fuite.