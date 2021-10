Le FMI a rencontré le cabinet qui a publié un rapport mettant en cause Georgieva

Cristiano Ronaldo a lancé une nouvelle version à manches longues du maillot de Manchester United lors de la victoire contre Villareal. Les fans peuvent désormais acheter le nouveau maillot spécial dans les magasins.

Manchester United a continué à profiter de la popularité et de la valeur marchande de Cristiano Ronaldo en utilisant l’image de la star pour lancer de nouveaux produits et gagner plus d’argent.

Lors de la deuxième journée de la phase de groupes de l’UEFA Champions League contre Villarreal, Cristiano Ronaldo portait une version spéciale à manches longues du maillot United.

C’était la première fois que le maillot était remporté par un joueur et c’était un stratagème marketing parfait de la part des Anglais car ils ont tiré parti de la popularité de Cristiano Ronaldo pour lancer le nouveau maillot. Manchester United a également joué sur le fait que Cristiano Ronaldo a battu le record de maillots vendus lorsqu’il a rejoint le club.

Quel est le nouveau maillot à manches longues de Manchester United et où l’acheter ?

Lors du match contre Villarreal, Cristiano Ronaldo a été vu arborant un maillot différent des autres joueurs de United. Alors que les 9 autres joueurs de champ portaient des maillots à manches courtes, le quintuple vainqueur du Ballon d’Or portait une version spéciale à manches longues du maillot United.

Ronaldo a porté le nouveau maillot spécial pendant toute la durée du match où il a marqué le but vainqueur à la 94e minute sur une passe de Jesse Lingard.

Après le match, Manchester United a révélé sur son site Web que les fans peuvent désormais acheter des répliques du maillot à manches longues que Cristiano Ronaldo portait contre Villarreal. Les nouveaux maillots peuvent être achetés dans les magasins physiques et les magasins en ligne également pour Manchester United.

La version spéciale maillot à manches longues sera également disponible pour les 2e et 3e kits de United pour la saison et également pour tous les joueurs du club avec leurs numéros d’effectif respectifs. Le maillot coûtera environ 100 £ par personne.

Le record de Cristiano Ronaldo pour les maillots vendus

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United a été un énorme succès pour le club, notamment sur le plan commercial avec des millions de livres déjà réalisés.

Lorsque Cristiano Ronaldo a rejoint United en provenance de la Juventus, le club s’est assuré qu’il retrouverait son emblématique maillot No 7 pour perpétuer l’héritage de CR7. Ainsi, Edinson Cavani a abandonné le n°7 qui lui avait été précédemment assigné pour récupérer le n°23 laissé vacant par Daniel James.

Le maillot CR7 a été un énorme succès commercial pour Manchester United car il a battu le record du plus grand nombre de ventes de maillots au cours de la première heure avec plus d’un million de ventes dans les magasins physiques et les plateformes en ligne.

Avant la mise en vente du maillot, la reine d’Angleterre avait également demandé que le premier maillot CR7 à imprimer soit envoyé au Palace, personnellement dédicacé par Cristiano Ronaldo. Manchester United espère gagner plus de millions grâce au lancement de ce nouveau maillot spécial à manches longues modelé par Cristiano Ronaldo.