La victime d’agression sexuelle de Robinho rompt son silence

Lors d’un entretien accordé au site officiel du Paris Saint-Germain, Angel Di Maria s’est exprimé au sujet de l’intégration des recrues du dernier mercato estival.

L’international argentin a reconnu que certaines recrues avaient peut-être besoin d’un peu plus de temps pour s’acclimater à la Ligue 1 et à la mentalité du club.

«C’est difficile, il y a des joueurs avec beaucoup de qualité, des joueurs très importants et parfois il faut un temps d’adaptation pour que tout le monde parvienne à s’intégrer dans l’équipe. Chaque année de nouveaux joueurs arrivent pour apporter quelque chose. Je pense qu’il est difficile de s’intégrer et de former rapidement une équipe parfaite. Ce n’est pas facile même si vous avez les meilleurs (joueurs) du monde. Quand ils ne se connaissent pas encore, ils n’ont pas la connexion. Ce n’est pas facile, vous devez essayer petit à petit d’assembler toutes ces pièces et les choses s’arrangeront d’elles-mêmes. L’important c’est de gagner, c’est la victoire. Cela vous donne la confiance nécessaire pour continuer à travailler de cette manière-là et de rassembler tout le monde», a souligné l’international argentin.