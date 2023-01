La situation actuelle de la relation entre Gérard Piqué et Clara Chía après la chanson de Shakira

Malgré les rumeurs de crise après le coup colombien, l’idylle serait «de plus en plus renforcée», selon la journaliste Laura Fa.

La ‘BZRP Music Session #53’ est, sans aucun doute, la chanson la plus populaire du moment. En un total de 3:33 minutes, Shakira a entonné plusieurs fléchettes empoisonnées contre Gerard Piqué et sa partenaire actuelle, Clara Chía.

Des couplets qui, selon de nombreuses spéculations, auraient pu générer une crise entre le footballeur et le joueur de 22 ans. Même la Catalane aurait cessé d’aller à son travail dans son entreprise en raison de la forte tension entre eux. Cependant, rien n’est plus éloigné de la réalité.

C’est ce que confirme la journaliste Laura Fa dans ‘Mamarazzis’. La collaboratrice régulière de ‘Sálvame’ raconte dans son podcast que la relation entre Piqué et Clara Chía traverse son meilleur moment et que le tube du Colombien ne les aurait pas ébranlés.

«La parade nuptiale devient de plus en plus forte. Elle est calme, même si la situation a parfois été inconfortable car c’est mal d’être reconnue ou d’être arrêtée dans la rue».

Laura Fa détruit également les rumeurs selon lesquelles Clara Chía aurait cessé d’aller travailler dans l’entreprise détenue par le footballeur. «Il ne se cache pas. Elle continue d’aller travailler et mène une vie normale», dit-elle.

La vérité est que, depuis la publication du thème de Shakira avec Bizarrap, il n’y a plus d’images de la jeune femme. De plus, le journaliste nie qu’il y ait eu un prétendu rapprochement entre Gerard Piqué et Shakira.

Piqué exclut de poursuivre Shakira

Dans ‘Mamarazzis’, la possibilité que le joueur veuille poursuivre son ex-partenaire pour les paroles de sa chanson est également abordée. Quelque chose que du podcast populaire ils nient catégoriquement.

S’il est vrai que Gerard Piqué a rencontré son avocat mardi dernier, ce n’était pas pour quoi que ce soit lié à la ‘BZRP Music Session #53’ mais pour parler du certificat que les deux doivent signer pour approuver l’accord pour leurs enfants aux États-Unis.