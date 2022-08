La petite amie de Gerard Piqué s’affiche en bikini (photo)

Robert Lewandowski a finalement pu faire ses débuts en tant que buteur avec le maillot de Barcelone. Le Polonais, qui a eu 34 ans ce dimanche, n’aurait pas pu avoir un meilleur cadeau en marquant deux buts contre Real Sociedad.

Après le match, il s’est exprimé aux micros de la presse ibérique. Il a dédié son but à son père. «Je ne suis pas seulement content des buts, mais de la victoire. Je le dédie à mon père, comme je le fais toujours quand je marque un but avec une nouvelle équipe, parce que je sais qu’il me méprise», a-t-il déclaré.

Il ajoute : «On essaie de mieux se comprendre sur le terrain. Chaque match, chaque semaine qui passe, joue en notre faveur car on se comprend mieux. Xavi m’a félicité pour le match. C’était un très bon anniversaire. Je suis très fier».