La nouvelle technologie de la VAR sera utilisée en Ligue des Champions

Bolaji Ogunmola, très dotée, est une actrice prometteuse qui a tout pour elle. les regards, la voix et le charisme. Malgré cela, elle a avoué dans une interview qu’elle est célibataire et n’est pas à la recherche d’un homme.

Bolaji faisait partie de la Next Movie Star Academy et depuis lors, elle a continué à poursuivre sa passion pour le théâtre sans relâche. Elle parle de carrière, de sa définition de l’amour et surtout de sa dignité. Pour elle, il est hors question de s’engager dans une relation si on est pas prête. Plusieurs personnes pensent que les femmes célibataires sont ouvertes à tous, mais c’est le contraire chez elle. Elle a reconnu être belle, mais n’est pas à la recherche d’un homme.

Parlant de sa beauté comparativement aux autres actrices elles a déclaré : «N’importe quoi peut pousser n’importe qui à dire n’importe quoi. Je suis jolie, grande, confiante et j’ai un beau sourire. Donc le mien sera une combinaison de beaucoup de choses et pas seulement mes gros seins», a-t-elle dit avant d’ajouter. «Je suis célibataire mais pas en recherche. Je suis indépendant et je travaille dur pour gagner de l’argent. Un homme vrai et complet ne devrait pas être intimidé par le succès d’une femme. En fait, un homme devrait aider sa femme à mieux réussir».

Sa réaction concernant les hommes pauvres. «Les relations sont une question de responsabilité. Un homme ne peut pas avoir toutes les qualités d’un homme bon et être pauvre. Une femme ne devrait pas fréquenter ou épouser un homme qui ne peut pas être responsable d’elle. Ça va dans les deux sens de toute façon. Il vaut mieux être célibataire que de couper les coins ronds dans une relation. Si un homme a toutes les perspectives mais pauvre, son objectif à ce moment-là devrait être de trouver de l’argent et non une femme. Si vous ne pouvez pas prendre soin de votre partenaire, alors la relation est défectueuse».