La fortune que Bayern Munich demande à Barcelone pour le transfert de Lewandowski !

Le rêve de Barcelone de pouvoir signer Robert Lewandowski s’estompe de plus en plus chaque jour. L’équipe bavaroise relève ses exigences économiques à chaque occasion pour les clubs qui souhaitent avoir l’attaquant polonais.

Selon Sky Sports Allemagne, le Bayern a décidé de mettre le Polonais sur le marché et demande désormais 60 M€ pour le transfert, laissant de côté les 50 M€ qui étaient connus auparavant. Il s’agit d’un montant qui semble impossible que puisse payer l’entité barcelonaise.

Hasan Salihamidzic, directeur sportif, et Oliver Kahn, directeur général, ont rencontré Lewandowski et son agent Pini Zahavi, dans la ville de Majorque, où le joueur passe ses vacances et ils y ont défini ce chiffre.

La source susmentionnée indique que Barcelone ne peut atteindre que 40 millions, 35 fixes plus 5 autres variables, ce qui serait un montant insuffisant pour les Teutons.

Pourtant, depuis la Pologne, ils voient l’opération comme possible : «Les deux prochaines semaines seront décisives. Les clubs doivent être d’accord. Si le Barça atteint les 50 millions, ce sera fait, c’est sûr», a expliqué le journaliste Tomasz Wlodarczyk en dialogue avec Sport.