La collection de voitures de Gerard Piqué : sans Ferrari ni Twingo (photos)

L’ancien footballeur ne possède aucun des modèles mentionnés dans la chanson de Shakira, mais il possède Aston Martin, Audi, BMW et Porsche.

Gerard Piqué est devenu le centre d’attention après avoir été le protagoniste de l’une des chansons du moment, Session #53 de Bizarrap et Shakira.

Un sujet sur lequel son ex-compagne n’a rien laissé sans réponse, accusant contre lui, sa belle -mère et sa petite amie, Clara Chía, et laissant quelques strophes devenues virales à travers le monde, comme «Un loup comme moi».

Ce n’est pas pour les débutants», «Ça porte le nom d’une bonne personne, clairement ce n’est pas ce que ça ressemble», ou directement avec les comparaisons de «tu as troqué une Rolex pour une Casio» et «une Ferrari pour une Twingo».

Quelques comparaisons dont l’ex-footballeur a profité pour, d’abord, apparaître en acte avec Ibai avec une montre Casio, puis garer une Renault Twingo. Une voiture qu’il n’a d’ailleurs pas dans son garage.

Et c’est que parmi sa collection de véhicules il n’a pas ce modèle, mais c’est celui qu’ils ont emprunté, comme Renault l’a avoué au magazine ‘Lecturas’ : «Le représentant de Piqué nous a appelé pour nous demander un prêt et nous avons dit oui». Il n’a pas non plus de Ferrari dans son garage.

Cependant, et bien qu’il ne soit pas enclin à montrer quels véhicules il possède comme le font d’autres stars comme Cristiano Ronaldo, d’autres modèles d’ Audi, BMW, Porsche et Aston Martin sont entre ses mains.

Audi Q7

Le premier et l’un des plus célèbres est l’Audi Q7, un modèle Audi qu’il a lui-même choisi à la suite de l’accord de sponsoring entre le FC Barcelone et le concessionnaire, et qu’il a également décidé de conserver en fin de saison.

Un véhicule qui a séjourné dans le garage de l’ancien joueur et qui est doté d’un moteur V8 de 600 chevaux, et dont le prix est de 140 000 euros. Un modèle très similaire au SQ7 qu’il a également utilisé, plus familier que le précédent.

Aston Martin DB9 GT

Gerard Piqué a également été vu quittant son garage au volant d’une voiture de sport noire qui est une Aston Martin DB9. Un modèle que la marque a lancé en 2004 et qui dispose d’un moteur V12, avec 547 chevaux, et qui est évalué à plus de 200 000 euros.

Bmw série 6

Piqué a également eu une BMW Série 6 entre les mains. Un véhicule haut de gamme qui, comme l’indiquent les médias spécialisés, lui sert à voyager avec ses enfants. Un modèle qui a un prix de départ de 80 000 euros.

Mercedes Classe S 63 AMG

Un autre des véhicules que Piqué a dans son garage à la maison est une Mercedes Classe S 63 AMG de l’année 2017. Une voiture avec un moteur V8 et 585 chevaux, et dont le prix commence à 210 000 euros. C’est l’un des modèles les plus recherchés de sa collection.

Porsche Cayenne Coupé e-Hybride

La dernière voiture qu’il a ajoutée à sa collection est une Porsche Cayenne Coupé e-Hybrid. Un modèle de SUV qui est un hybride rechargeable et qu’il a acquis en 2021. Un véhicule blanc qui a une puissance de 462 chevaux et un prix de départ de 100 000 euros.

