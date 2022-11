Kim Kardashian s’exprime enfin sur la campagne controversée de Balenciaga

Après que des rumeurs d’une éventuelle idylle entre l’acteur et le mannequin ont éclaté, ils ont été de plus en plus vus ensemble.

Pete Davidson et Emily Ratajkowski ne cachent plus leur idylle et sont vus ensemble pour la première fois au premier rang d’un match de basket.

Le couple qui, il y a quelques semaines à peine, a déclenché des rumeurs d’une éventuelle romance, est de plus en plus vu ensemble.

Il y a quelques mois à peine, Pete Davidson a mis fin à sa romance avec Kim Kardashian après presque un an ensemble, mais elle a pris fin en raison de la longue distance. D’autre part, Emily Ratajkowski a récemment divorcé du père de son fils et avait également été liée à Brad Pitt.

L’amour grandit entre Pete Davidson et Emily Ratajkowski

Depuis que Pete Davidson et Emily Ratajkowski sortaient ensemble des rumeurs, des sources proches du couple ont rapporté ce qu’ils ressentaient l’un pour l’autre.

Selon ces informations, le mannequin serait ravi du sens de l’humour de l’humoriste , alors qu’il aurait dit aimer l’intelligence de la comédienne également.

Il y a quelques jours à peine, Pete Davidson a été surpris pour la première fois avec Emily Ratajkowski lors de sa fête d’anniversaire et a ensuite passé le dîner de Thanksgiving avec leurs amis. Cette fois, l’acteur et le mannequin sont apparus au premier rang d’un match de basket à New York.

Le couple a eu un rendez-vous très public ce dimanche 27 novembre au Madison Square Garden où ils étaient aux premières loges du match entre les Knicks et les Grizzlies. De plus, Pete Davidson et Emily Ratajkowkis étaient assis à côté de Ben Stiller et de sa femme, Christine Taylor.