Kim Kardashian : l’incroyable geste de son ex Kanye West pour la fête de Noël

Camille Makosso, le général de «la marmaille» (péjorativement utilisé en Côte d’Ivoire pour désigner des faits d’escroquerie) a rencontré l’artiste Dadju, vendredi, sur le plateau de Yvidero Show, une émission signée de la chaîne de télé NCI.

Gros coup d’éclat de Camille Makosso, le vendredi 24 décembre 2021, sur le plateau de la Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI). En effet, c’était la première occasion pour le célèbre influenceur ivoirien et papa des charmantes filles Bérénice et Kimberly, de rencontrer la star Dadju.

C’était aussi l’occasion pour le natif d’Oumé de «régler ses comptes» avec Dadju Djuna Nsungula, le rappeur auteur-compositeur-interprète français né le 2 mai 1991 à Bobigny, qui rencontre un beau succès planétaire en ce moment. Dadju séjournait depuis jeudi 23 décembre 2021 pour une série de deux concerts : le vendredi 25 décembre et le concert VIP de ce dimanche 26 décembre au Sofitel Abidjan Hotel Ivoire.

L’occasion était si belle que papa Makosso ne pouvait pas laisser passer, surtout qu’il avait en face de lui, l’une des plus grosses stars de la musique au monde aujourd’hui.

Toujours dans le registre incontesté et incontestable de harangueur de foule et de beau râleur sur le web, Camille Makosso a trouvé son intro en quelques secondes pour s’introduire auprès de l’artiste.

Le tout avec la complicité tacite de l’animatrice Yvidero qui présente le personnage comme l’un des faiseurs de roi, un «homme très puissant» du continent que Dadju «a la chance de croiser aujourd’hui».

«Et Ivy, c’est lui monsieur Dadju là ?», interroge le frère ainé de Lolo Beauté. «Oui , répond Ivydero. «C’est à cause de vous mes filles sont en train de me menacer à la maison ? Elles disent que si elles ne vont pas au concert de Dadju, elles n’auront pas le Bac, elles n’iront plus à l’école», poursuit Makosso, qui se lève de son siège pour se diriger vers le chanteur congolais, de l’autre côté du plateau de tété.

Il marque une pause au centre et indexe Dadju en ces termes: «C’est à cause de vous ?», l’interroge-t-il. «Mais, non» répond un Dadju peu apeuré, surpris de la démarche du père, qui s’est un peu trop approché de lui en plein direct télé.

Sous les ovations du public fasciné, Camille Makosso lui tend une main amicale et lance : «Merci monsieur». Dadju, bluffé sur le coup, répond par la pareille en se tenant debout pour saluer l’homme.

Le pasteur ivoirien a promis que lui et ses filles Bérénice et Kimberly, qui ont perdu leur maman il y a moins de deux ans, seront bel et bien aux deux concerts annoncés de Dadju à Abidjan.

«Il faut l’applaudir, c’est une vraie personne», a rétorqué l’ex-compagnon de Abou Tall du groupe «The Shin Sekaï». «Quand il y a un problème sur Fally, Sidiki Diabaté… on appelle le Général»

Camille Makosso ne va pas s’arrêter en si bon chemin alors qu’il vient de bluffer Dadju. «Tu n’as pas vu le “gbangban” (gros problème) de Fally ?», demande-t-il à Dadju en référence aux récentes attaques portées contre son compatriote congolais par certains internautes et artistes ivoiriens, notamment Debordo Leekunfa.

«Quand il y a un problème sur Fally, Sidiki Diabaté… on appelle le Général. C’est moi qui peut parler à ta place et faire taire tes ennemis. Mais quand je te vois, je vois un bosseur, un homme qui veut aller loin. Tu es un homme concentré que la Nation doit soutenir», a affirmé Camille Makosso.