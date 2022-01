Kim Kardashian : le commentaire de Scott Disick qui enflamme la toile

L’idylle entre Kanye West, 44 ans, et l’actrice Julia Fox, 31 ans, semble bien se confirmer. Kanye West n’a d’ailleurs pas ménagé ses efforts pour plaire à sa belle, lui offrant une séance de shopping pour le moins étonnante.

L’actrice, qui a récemment dévoilé dans un entretien à Interview Magazine avoir rencontré «Ye à Miami le soir du Nouvel An», évoquant «une connexion instantanée», est revenue à grand renfort de détails sur leur deuxième rendez-vous. Et visiblement, Kanye West a mis les petits plats dans les grands.

Alors que leur second tête-à-tête s’est tenu à New York, Kanye West a déroulé le tapis rouge à sa belle. Non seulement il a fait preuve de ponctualité, mais aussi d’originalité, rapporte l’actrice.

Tandis que le duo avait décidé de rentrer à New York après leur soirée du nouvel an pour voir la pièce «Slave play», Kanye West a d’emblée impressionné Julia Fox.

«Le vol de Ye a atterri à six heures et la pièce était à sept heures et il était là À L’HEURE. J’ai été impressionné», explique-t-elle. Mais Kanye West a fait encore plus fort selon elle.

Une suite d’hôtel pleine de vêtements

Si la soirée s’est poursuivie par un dîner dans le restaurant préféré de Julia Fox, là encore Kanye West a été inspiré. «Au restaurant, Ye a réalisé une séance photo entière pour moi pendant que les gens dînaient ! Tout le restaurant a adoré et nous a encouragés pendant que cela se produisait», explique Julia Fox, qui semble-t-il n’était pas au bout de ses surprises.

«Après le dîner, Ye avait une surprise pour moi. Je veux dire, je suis toujours sous le choc», poursuit celle qui dernièrement a tourné pour les frères Safdie dans «Uncut Gems».

Descendu selon Page Six au Pendry Manhattan West hôtel, Kanye West avait en effet prévu une séance d’essayage privée XXL pour la trentenaire. «Vous aviez toute une suite d’hôtel pleine de vêtements», a ainsi expliqué Julia Fox, séduite.

«C’était le rêve de toutes les filles devenu réalité. C’était comme un vrai moment de Cendrillon. Je ne sais pas comment il a fait, ni comment il a tout réussi à temps. Mais j’étais tellement surprise», poursuit-elle.

Avec ce geste, Kanye West a fait son effet. «Qui fait des choses comme ça lors d’un deuxième rendez-vous ? Ou n’importe quelle date !», souligne l’actrice qui semble sous le charme.

«Tout chez nous a été si organique. Je ne sais pas où vont les choses, mais si cela est une indication de l’avenir, j’adore la balade», a-t-elle lâché. Reste à savoir si cette idylle va durer.

Séparé de Kim Kardashian, qui en février 2021 a demandé le divorce, Kanye West tentait encore il y a quelques semaines de recoller les morceaux, expliquant vouloir sauver son couple.

Mais devant la fin de non-recevoir de son ex-épouse, bien décidée à vivre sa vie, Kanye West pourrait bien avoir choisi d’écrire un nouveau chapitre.