Kanye West dépense une fortune pour acheter une maison en face de Kim Kardashian

Kanye West fait tout ce qu’il peut pour rester proche de son ex-femme Kim Kardashian et de ses enfants après son divorce. Selon Dirt, Kanye vient d’acheter une maison en face de Kim pour 4,5 millions de dollars – et a même payé le prix demandé pour la verrouiller.

Situé à Hidden Hills, en Californie, Kanye West a déboursé 421 000 $ supplémentaires pour débarquer la propriété de 3 600 pieds carrés sur un peu plus d’un acre de terrain.

La maison a été construite en 1955 et n’appartenait qu’à une seule famille non célèbre, avec quatre chambres, 2,5 salles de bains et une cuisine qui a été rénovée en 2005. Il y a aussi un petit studio d’invités attaché au garage, ainsi que des écuries.

Ye a déposé 57,3 millions de dollars sur un manoir à Malibu en septembre, situé à seulement 30 minutes en voiture du vaste domaine de Hidden Hills de Kim.

Kanye West a admis qu’il voulait se remettre avec Kim Kardashian en novembre et souhaitait être aussi proche que possible de ses quatre enfants.

«Le récit que Dieu veut est que vous voyiez que tout peut être racheté, et toutes ces relations – nous avons fait des erreurs, j’ai fait des erreurs, j’ai fait publiquement des choses qui n’étaient pas acceptables en tant que mari», a-t-il déclaré. mentionné. «Mais en ce moment, aujourd’hui, pour une raison quelconque… Je suis ici pour changer ce récit.

«Je ne laisse pas E! écrire le récit sur ma famille. Je ne laisse pas Hulu écrire le récit sur ma famille. Je ne laisse pas Disney écrire le récit sur ma famille. Je suis le curé de ma maison. Je dois être à côté de mes enfants autant que possible, donc quand je suis hors de la maison, j’ai une maison juste à côté de la maison. Je fais tout pour être juste à côté de la situation.

Il a ajouté: «J’essaie d’exprimer cela de la manière la plus saine possible, la plus calme possible, mais j’ai besoin d’être de retour à la maison.»