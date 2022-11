Kaká lâche le morceau : «ce joueur sera le successeur de Ronaldo et Messi»

Bruce Willis a surpris le monde entier avec son retrait du cinéma. Une annonce que ses proches ont partagée en mars dernier via ses réseaux sociaux, affirmant également qu’il souffrait d’aphasie :

«Bruce connaît quelques problèmes de santé et on lui a récemment diagnostiqué une aphasie, qui affecte ses capacités cognitives. À la suite de cela, et avec beaucoup de considération, Bruce s’éloignera de sa carrière professionnelle qui a tant compté pour lui», commentaient-ils alors.

L’aphasie est une maladie qui entraîne la perte de la capacité de s’exprimer et de comprendre le langage oral et écrit , quelque chose qui affectait sans aucun doute sa vie quotidienne, et c’est que lors de ses dernières apparitions sur grand écran, il devait déjà faire face à nombreux problèmes sur le plateau dus au scénario. Des projets qui verront bientôt le jour, après avoir pris leur retraite.

Maintenant, à la retraite à 67 ans, Bruce se consacre à prendre soin de lui-même, en se concentrant sur le calme et la vie en compagnie de sa famille et de ses amis, bien que ces jours-ci une image de l’acteur se soit révélée, où il peut être vu avec un aspect beaucoup plus patiné en se promenant dans les parcs de Los Angeles.

Calme chez les followers de Bruce Willis

Une image dans laquelle il apparaît avec une casquette avec laquelle il tente de passer inaperçu, et où l’on voit aussi qu’il a maigri. Une photographie qui a pourtant pu calmer ses fans, et c’est qu’elle indique que malgré la maladie, Willis continue fidèle à ses coutumes comme se promener chaque semaine.

Certaines coutumes ont dû changer un peu après avoir quitté un monde aussi exigeant que rentable, et c’est que seules les bandes dans lesquelles il est apparu ont réussi à récolter la modique somme de 2 000 millions de dollars, mettant en avant avant tout, ‘The Mercenaries’ , ‘Armageddon’, ‘The Sixth Sense, ‘Ocean’s Twelve’ et ‘Pulp Fiction’, parmi beaucoup d’autres.