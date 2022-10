Kaká fait une révélation : «il se sentait mal au PSG et a voulu revenir au Barça»

Dans une interview avec BeIN Sports, Kaká a révélé que les rumeurs selon lesquelles Neymar avait tenté de revenir à Barcelone en 2019 étaient vraies.

L’ancien joueur du Real Madrid a déclaré que l’attaquant brésilien s’était retiré en raison de la mauvaise relation qu’il entretenait avec les fans du FC Barcelone qui n’aimaient pas que le joueur ait accepté de partir en 2017 pour le Paris Saint-Germain.

«Nous sommes des amis proches. J’ai beaucoup parlé avec Neymar et bien sûr il s’est senti mal au PSG et a même voulu retourner à Barcelone, mais il a eu des problèmes avec les supporters. Aujourd’hui, il est heureux. Je pense que c’est un projet à long terme. Année après année, l’équipe se renforce. Ils veulent gagner quelque chose d’important comme la Ligue des champions, mais il est heureux à Paris et au PSG», a expliqué l’ancien international brésilien dans des déclarations à BeIN Sports .