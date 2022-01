Juventus : Pjanic ne conseille pas à De Ligt de déménager à Barcelone

Erling Haaland est la priorité absolue de Joan Laporta pour l’été prochain. Comme pour Ronaldinho en 2003, le président barcelonais veut faire de l’attaquant norvégien la signature qui marquera le début d’une ère de succès en Catalogne.

Selon Deportes Cuatro , Laporta aurait déjà un accord avec Mino Raiola, l’agent de Haaland. Les deux se sont rencontrés à Turin, lors du gala du Golden Boy (prix décerné à Pedri) et ont conclu un accord qui dépassera les 100 millions d’euros. En plus de la clause de résiliation de 75 millions d’euros versée à Dortmund, Barcelone est prêt à mettre sur la table un contrat de 5 ans avec un salaire brut de 30 millions d’euros.

La même source précise que le joueur a choisi Barcelone, mais pour que le transfert ait lieu, l’emblème Blaugrana devra opérer une certaine gymnastique financière. Et pour rendre cet accord possible, Deportes Cuatro avance même que Laporta est prêt à vendre certains des principaux actifs de l’équipe (Frenkie De Jong au sommet) pour permettre l’allègement budgétaire nécessaire pour l’une des signatures les plus populaires de ces derniers temps.