Justin Bieber en colère : «Kanye West est allé trop loin…»

Kanye West fait beaucoup parler de lui ce mois-ci. Après avoir porté un t-shirt «White Lives Matter» qui n’a pas du tout plu, le rappeur a agacé Justin Bieber en critiquant sa femme Hailey. Pour rappel, cette dernière a soutenu la rédactrice en chef de Vogue Gabriella Karefa-Johnson après que celle-ci a critiqué la décision du rappeur.

Sans évoquer Kanye directement, Hailey Bieber (née Baldwin) a écrit sur Instagram : «Mon respect pour vous est profond mon amie ! Vous connaître, c’est vous adorer et travailler avec vous est un honneur. “La plus gentille, la plus talentueuse, la plus amusante et la plus chic.»

Bien qu’il n’ait pas été visé directement, Kanye a répondu aux propos de Hailey en critiquant son physique.

«Ils veulent que Gigi Hadid et Hailey Baldloose se rallient à l’industrie anti-mode de niveau Corey Gamble» a-t-il déclaré sur ses réseaux sociaux.

Le rappeur a ensuite ravivé une rumeur selon laquelle Hailey Bieber aurait été en couple avec Drake, une série de piques qui n’a pas plu à Justin Bieber. Ce dernier a décidé de couper les ponts avec son ami de longue date suite à ses propos sur sa femme.

Une source a confié à Entertainment Tonight : «Il pense avoir toujours été un véritable ami pour Kanye et a essayé d’avoir de la compassion pour lui par le passé, mais là il est allé trop loin et il n’accepte pas ses propos. Être là pour Hailey et la soutenir est sa priorité et il compte s’éloigner de Kanye.»