Justin Bieber annonce une décision difficile sur sa carrière d’artiste

Justin Bieber fait passer sa santé avant tout. Le chanteur préféré des fans a pris la décision difficile d’annuler le reste de sa tournée mondiale après avoir lutté contre des problèmes de santé mentale et physiques.

Le musicien a publié une nouvelle déclaration expliquant la raison de l’annulation. «Plus tôt cette année, j’ai rendu public mon combat contre le syndrome de Ramsay-Hunt, où mon visage était partiellement paralysé», a-t-il écrit. «Le week-end dernier, j’ai joué à Rock in Rio et j’ai donné tout ce que j’avais aux Brésiliens. Après être descendu de scène, l’épuisement m’a dépassé et j’ai réalisé que je devais faire de ma santé une priorité en ce moment. Je vais donc faire une pause dans les tournées pour le moment», a poursuivi Justin.

Il a également mentionné que remonter sur scène et donner six spectacles en direct avait eu un réel impact sur sa santé, admettant qu’il voulait vraiment donner une bonne performance à ses fans, après sa première pause en tournée. «En raison de cette maladie, je n’ai pas pu terminer l’étape nord-américaine du Justice Tour», a écrit Justin, révélant qu’il ne pourra pas terminer la tournée. «Après m’être reposé et avoir consulté des médecins, ma famille et mon équipe, je suis allé en Europe dans le but de poursuivre la tournée».