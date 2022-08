Justin Bieber 3e, Selena Gomez 2e :  les 10 meilleurs Tik Tok de célébrité

Après avoir été confirmé en renfort du Paris Saint-Germain, Renato Sanches s’est félicité de son transfert et a montré sans aucun doute qu’il a fait le bon choix.

Renato Sanches n’est plus un joueur de Lille. Ce jeudi 4 août 2022, il a signé un contrat de cinq ans avec le PSG. S’adressant au média du club, il s’est prononcé sur son transfert. «Je suis très content de mon arrivée ici, à Paris. Ces derniers jours ont été très importants pour moi et ma famille. Je suis sûr d’avoir fait le bon choix en rejoignant le club. J’ai choisi le Paris Saint-Germain parce que je pense que c’est le meilleur projet pour moi», a déclaré le joueur de 24 ans.

Renato Sanches arrive à l’emblème de la capitale française après trois saisons à Lille et ne manque pas de souligner qu’il est important de continuer dans un championnat qu’il connaît déjà, en plus de rencontrer l’entraîneur Christophe Galtier. «Je le connais bien, c’est un bon entraîneur et il m’a beaucoup fait évoluer depuis que j’ai rejoint la Ligue 1. Ensemble on a même réussi à gagner le championnat avec Lille. Nous avons fait du bon travail ensemble et je suis heureux de retravailler avec lui. Travailler avec un coach que je connais facilite toujours les choses. La communication est plus facile», a-t-il souligné.

Il a également souligné le fait qu’il aura au PSG la compagnie de ses compatriotes Danilo Pereira, Nuno Mendes et Vitinha. «Bien sûr, je suis heureux de rencontrer des compatriotes portugais. Cela peut aussi faciliter mon intégration. Je connais déjà Nuno Mendes et Danilo Pereira, mais je ne connais toujours pas Vitinha. J’ai parlé avec Nuno avant ma signature, qui parlait bien du Paris Saint-Germain», a-t-il déclaré.