Jon Batiste, pianiste virtuose, jouera pour Macron et Biden à la Maison-Blanche

Compositeur oscarisé, militant des droits civiques, ce génie de la musique animera le premier dîner d’État du gouvernement Biden-Harris donné en l’honneur du président français, jeudi.

Le charismatique jazzman Jon Batiste animera jeudi le dîner d’État donné à la Maison-Blanche par Joe Biden en l’honneur du président français Emmanuel Macron.

Pianiste virtuose mais aussi multi-instrumentiste, militant des droits civiques, compositeur oscarisé, ce génie de la musique n’a que 36 ans mais a déjà enregistré avec les plus grandes stars de la chanson américaine, de Stevie Wonder à Prince, en passant par la légende country Willie Nelson.

C’est «un artiste qui transcende les générations, la musique de Jon Batiste inspire et rassemble les gens», a commenté Vanessa Valdivia, porte-parole de la Première dame Jill Biden. «Nous sommes ravis qu’il se produise à la Maison-

Blanche pour le premier dîner d’État du gouvernement Biden-Harris», a-t-elle poursuivi. Naviguant entre la pop et la soul, Jon Batiste vient d’une famille de musiciens de la Nouvelle-Orléans, ville de Louisiane jadis française, où Emmanuel Macron se rendra vendredi pour une visite dédiée à la francophonie.

Pour de nombreux Américains, le jazzman est peut-être encore plus connu en tant que chef d’orchestre et directeur musical de la très populaire émission de télévision The Late Show with Stephen Colbert.

Il est aussi le directeur de la création du musée national du jazz d’Harlem et a reçu en 2021 un Oscar, un Golden Globe et un Bafta pour la bande originale de Soul, film d’animation Pixar, coécrite avec Trent Reznor et Atticus Ross.

Cet artiste discret a remporté cinq récompenses en avril lors de la 64e édition des Grammy Awards à Las Vegas, notamment celle du meilleur album.

Justice sociale

Né le 11 novembre 1986 en Louisiane, Jon Batiste a commencé dès l’enfance à pratiquer la musique en famille, d’abord la batterie et les percussions. Il a rapidement privilégié le piano, sortant en 2005 son premier album, Times in New Orleans alors qu’il n’a pas encore vingt ans.

Camarade de promotion du tromboniste Troy Andrews (qui s’est produit avec entre autres Lenny Kravitz et Nekfeu), Jon Batiste est diplômé d’une célèbre école artistique de la Nouvelle-Orléans en 2004, avant d’intégrer la prestigieuse académie Juilliard à New York.

Il est devenu l’un des grands noms de la scène jazz actuelle, participant à de nombreux projets et se produisant dans le monde entier. Il forme alors le groupe Stay Human.

«Je voulais mêler l’héritage de mon père – mon premier mentor – et celui de la ville de La Nouvelle Orléans, afin de présenter un show total», précisait-il au Figaro, en 2021.

En 2015, avec son orchestre Stay Human, il devient un rendez-vous incontournable du Late Show de Stephen Colbert, exposant chaque soir son talent à des millions de téléspectateurs.

Plus récemment, Jon Batiste s’est aussi illustré comme un ardent militant pour la justice sociale et contre les discriminations raciales, notamment lors des manifestations provoquées par le meurtre de George Floyd, homme noir étouffé par un policier blanc au printemps 2020.

En mars 2021, il a sorti son huitième album studio We Are qui aborde les thèmes de l’espoir et de la solidarité. L’artiste avait qualifié son disque, fusion de jazz, soul, hip-hop et R&B, de «point culminant de (sa) vie à ce stade».