Joan Laporta : «Nous ne la comprenons pas. (…) Dembélé n’a pas prolongé et il…»

D’après le président du FC Barcelone, le géant catalan fera son possible afin de lever l’option d’achat en fin de saison et de définitivement s’attacher les services d’Adama Traoré.

«C’est un jour très spécial, bienvenue Adama. Tu es né ici, tu as été formé ici, tu as eu une bonne carrière professionnelle et maintenant tu reviens au Barça pour montrer ton talent. Tu reviens à un moment où nous essayons de reconstruire le club pour être à nouveau compétitif.

Tu as fait un effort pour venir ici et nous en tenons compte. Nous t’en sommes reconnaissants et lorsque nous le pourrons, nous en tiendrons compte. Nous avons besoin de buts et j’espère que tu en marqueras beaucoup aussi. Aujourd’hui, une belle histoire continue entre Adama et le FC Barcelone.

Il vient en prêt mais nous avons une option d’achat et nous voulons l’exercer. Il a fait un effort économique et nous en tiendrons compte», a déclaré Joan Laporta à l’occasion de la conférence de presse de présentation d’Adama Traoré et dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.