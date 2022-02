Jesé Rodriguez : l’ancien footballeur du Real annonce qu’il épouse Aurah Ruiz (photos)

Le footballeur de l’UD Las Palmas a surpris ses millions de fans sur Instagram avec une image de sa proposition à la télévision.

Le temps est venu pour Jesé Rodríguez. Après une année pleine d’inconnues dans sa relation avec Aurah Ruiz et différents problèmes relationnels, le footballeur canarien a surpris ses plus de deux millions de followers sur Instagram avec une publication dans laquelle il dit avoir demandé à sa partenaire actuelle de l’épouser.

Déjà ces derniers mois, la star de UD Las Palmas s’était montrée sérieuse avec l’ancienne candidate de «Mujeres y Hombres y Viceversa», emménageant d’abord avec elle et son fils Nyan, et lui montrant son amour avec un voyage de rêve. Maintenant, ils passeront par l’autel.

Tout est venu après le voyage du couple à Dubaï, où ils ont vécu une expérience inoubliable, où Jesé a organisé un festin à proposer à sa petite amie, Aurah. Un dîner pour deux sur la plage, des pétales de rose partout et un violoniste en arrière-plan, c’est ainsi que Jesé Rodríguez a réussi le «oui, je le veux».

Votre annonce sur les réseaux sociaux

«Oui, je le fais ! Ces deux mots ont été la réponse à la question à laquelle j’ai le plus pensé dans ma vie et ta réponse, bébé, est le début de tout. Je voulais vraiment crier au monde entier que l’amour de ma vie veut être avec moi, pour toujours, qu’on ne sera plus elle ou moi, très bientôt on sera ‘nous», a commencé le footballeur en soulignant en sa publication Instagram.

Après cela, l’ancien joueur du Real Madrid a admis que le chemin a été long, mais qu’il est ravi de franchir ce grand pas : «Ce jour a été le plus spécial et le plus beau de ceux que j’ai vécus avec toi, bébé, après tant d’années … Cela n’a pas été facile d’arriver ici, tant de bons et de mauvais moments dont nous avons appris et qui ont servi à nous rendre enfin plus forts, plus matures et désireux d’unir nos vies pour toujours».

«Impossible de ne pas se souvenir de chaque instant vécu à vos côtés. Je me souviens encore avec beaucoup d’enthousiasme de la première fois que nous nous sommes parlé, et je garde pour toujours la première fois que nous nous sommes embrassés… Je n’ai jamais douté que tu es la femme de ma vie et, heureusement, dans cette vie je t’ai déjà trouvée, mais s’il y a sont d’autres je t’aimerai. Je chercherais parce que tu as un coeur énorme et unique. Je ne me lasserais jamais de te chercher et c’est pourquoi je veux que tu sois mon compagnon de voyage pour le reste de ma vie, car sans toi rien n’a de sens. Tu es la boussole qui me guide et le propriétaire de mon destin. Je pourrais t’écrire bien d’autres choses, mais je préfère que nous les vivions ensemble et à l’avenir nous pourrons écrire un livre où l’on dira que le véritable amour est capable de conquérir tout et tout le monde. L’amour gagne toujours. Je t’aime, je t’aime, je t’adore, mon trésor», a ajouté le crack canarien.

La réponse d’Aura

La publication de Jesé a également été partagée par Aurah, qui a profité de son profil Instagram pour lui dédier une réponse affectueuse à travers un autre nouveau post : «Honnêtement, je n’ai pas de mots pour exprimer ce que je ressens vraiment, et vous les connaissez vraiment très bien, et c’est la seule chose qui compte, le reste je n’ai à le prouver à personne d’autre. Je t’aime».