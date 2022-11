Javier Tebas fait une prédiction : «Gerard Piqué finira par être président du…»

L’annonce de la retraite de Gerard Piqué en tant que footballeur a rendu tout le monde perplexe. Aussi à Javier Tebas, président de LaLiga, qui a apprécié la décision du défenseur central du Barça dans une interview avec «El Partidazo de Cope».

Il le décrit comme un joueur «historique», il a été «triste» par la nouvelle et estime aussi que c’est le footballeur qui décide de partir et non le club qui le pousse à franchir le pas. Bien sûr «pas au top car ça devient de plus en plus difficile à jouer».

«Il a trois conditions très importantes pour être président du FC Barcelone : il est au club depuis 25 ans, il connaît le monde du football en tant que joueur et l’industrie du sport en tant qu’homme d’affaires.

Il sait que les trois sont très différents, mais son expérience dans le domaine de sa prise de décision en tant qu’homme d’affaires -avec ses succès et ses échecs- fait de lui un excellent candidat à la présidence du Barça , je pense qu’il va essayer», a admis Javier Tebas.

Entrepreneur, Gerard Piqué possède notamment la société de droits du Kosmos, qui a réformé en profondeur la Coupe Davis de tennis après une acquisition à 2,5 milliards d’euros sur 25 ans. Avant cela, en 2011, il avait fondé Kerad Games, une société de développement de jeux en ligne.

Il collabore aussi avec le streameur espagnol Ibai Llanos pour des événéments sur Twitch et le développement de leur équipe d’esport Koi, notamment présente sur League of Legends.

Javier Tebas a souligné que «pour l’industrie du football, il est important que des gens comme Piqué continuent d’être liés, même s’il lui reste de nombreuses années et qu’il est très jeune».

Interrogé sur un hypothétique hommage de LaLiga, Tebas a commenté que «je suis sûr que nous ferons quelque chose, je ne pense pas samedi, mais Piqué mérite un hommage avec plus de temps et plus de réflexion».

Enfin, il a également fait remarquer que «je suis sûr que je lui proposerai d’être ambassadeur de la Liga, comme Puyol, et j’aimerais qu’il le soit.»