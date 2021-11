Javier Mascherano a choisi son gardien préféré de tous les temps

Juste au moment où il terminait son cycle de footballeur du FC Barcelone, Javier Mascherano a terminé l’exercice des médias officiels du club culé dans lequel ils demandent aux joueurs de l’équipe première de mentionner leurs légendes préférées par poste.

Et l’un des choix les plus surprenants de la légende argentine est venu lorsqu’on lui a demandé de mettre en évidence son gardien de but historique préféré.

Au lieu de partir avec Iker Casillas, Gianluigi Buffon, Manuel Neuer ou Edwin van der Sar, l’ancien international argentin, qui a disputé quatre éditions différentes de la Coupe du monde, a confirmé qu’il avait toujours aimé le style de jeu de l’éternel Oliver Kahn.

«En tant que gardien de but, évidemment, je vais mettre Oliver Kahn. Au-delà de toutes les conditions techniques qu’il avait pour jouer en tant que gardien, j’ai beaucoup aimé sa personnalité. Il a toujours été un gardien de but qui a montré beaucoup de personnalité et de caractère. Il a laissé sa marque à la fois sur le Bayern Munich et sur l’Allemagne», a souligné El Jefecito, dans des propos (2018) publiés dans la section MY TOP 4 de la chaîne YouTube officielle du Barça.

Oliver Kahn a fait partie de l’équipe nationale allemande dans quatre Coupes du monde et trois Coupes d’Europe au niveau absolu. Il a eu une trajectoire internationale de plus d’une décennie.

Oliver Kahn figurait dans la liste finale des finalistes du Ballon d’Or en 2001 et en 2002. À cette époque, il était champion de l’UEFA Champions League et finaliste de la Coupe du monde.