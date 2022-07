Insolite : une équipe bat son adversaire 95-0 et éveille des soupçons

C’est incroyable, mais vrai. En Sierra Leone, Gulf FC a battu son adversaire Koquima Lebanon 91-1 et Kahunla Rangers a écrasé Lumbebu United 95-0. Le résultat des deux matchs font l’objet d’une vague de critiques sur la toile.

Selon Sierra Sport, il s’agirait d’un complot bien orchestré. Kahunla Rangers et Gulf FC cherchent en effet une montée en Premier League sierra-léonaise et sont obligés de truquer leur match. Les deux équipes comptent 32 points au classement, et le principe était que le premier qui aura marqué plus de buts pourra accéder à l’élite.

Cependant, il fallait jouer au malin pour obtenir gain de cause et ceci à conduire à un festival incroyable. Au cours de leur rencontre, les deux clubs ont profité pour inscrire un bon nombre de buts. Kahunla Rangers a marqué 95 buts contre 0 pour Lumbebu United. Gulf FC quant à lui battu Koquima Lebanon 91-1. À en croire Sierra Sport, Kahunla Rangers menait à la mi-temps 2-0, avant de détruire son adversaire à la seconde mi-temps avec 93 buts en 45 minutes.

De l’autre côté, Gulf FC gagnait 10-1 à la 55e minute avant de faire le plein en inscrivant 81 buts en 35 minutes. Ces résultats ont attiré l’attention de plusieurs fans et acteurs du football.

Dans la foulée, la fédération Sierra-Leonnaise du football s’est intéressé à la situation. Cependant, elle ouvre une enquête pour en savoir plus sur les rencontres. Elle indique dans un communiqué que «toute personne reconnue coupable devra faire face à la force de la loi».