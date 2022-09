Ils révèlent que Gerard Piqué a été infidèle à Shakira en 2012 avec Bar Refaeli

Jaca a déjà dévoilé trois dessins et celui de «maman» est ajouté à son initiale avec Cristiano et l’ange en l’honneur de son bébé décédé.

Georgina Rodriguez a décidé de se mettre entre les mains d’un tatoueur il y a quelques semaines et elle a montré les dessins qui ornent maintenant son corps.

Celle de Jaca est tombée amoureuse des réseaux en premier lieu pour le dessin d’un ange tenant une lune qui a vraisemblablement été réalisé sur son avant-bras en hommage à son bébé décédé en avril dernier.

Elle parlera de cette perte difficile, survenue le jour même où elle a accueilli la petite Bella Esmeralda, dans une nouvelle saison de son documentaire sur Netflix , ‘I’m Georgina’.

Peu de temps après, la mannequin et influenceuse a partagé une image de sa main gauche tenant précisément le plus petit de la maison et son bras, en plus de quelques bijoux de millionnaire, avait deux initiales séparées par un cœur : évidemment ce sont le C pour Cristiano et le G pour Georgina.

Mais ce dimanche, il a de nouveau émerveillé les réseaux sociaux en découvrant un autre de ses tatouages, et il semblerait que Rodríguez ait profité de la visite du tatoueur en Sardaigne pour capturer toutes les idées qu’il ruminait depuis un certain temps.

Georgina et Cristiano Ronaldo ont profité du report du match de Manchester United contre Leeds en raison des funérailles de la reine Elizabeth II d’Angleterre et se sont rendus au Portugal, à Lisbonne, dans la majestueuse maison avec piscine sur le toit que possède le couple.

À partir de là, avec plusieurs images avec le footballeur portugais, Georgina a partagé avec tous ses followers que le mot «mama» aura toujours l’air tatoué sur son bras.

Mère de cinq enfants

La femme hispano-argentine est devenue mère biologique en 2017 avec la naissance d’Alana Martina et l’est redevenue cette année avec l’arrivée de Bella Esmeralda. Cependant, Georgina s’est toujours considérée comme la mère du reste des enfants de Ronaldo (Cristiano Jr, Eva et Mateo) :

«Ni Cristiano ni moi ne considérons Alana comme ma fille unique. Mes enfants sont tous les quatre et tous les quatre m’appellent maman. Ce qui se passe, c’est que beaucoup de choses sont publiées sur Internet qui ne sont pas vraies. C’est juste une chose de plus que les gens ne savent pas», a-t-elle déclaré plus tôt cette année, alors qu’elle était encore enceinte de jumeaux.