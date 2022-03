«Il a voulu jouer mais…», le Real Madrid se réjouit de l’échec de Sergio Ramos au PSG

Le joueur français est arrivé à Madrid à l’âge de 21 ans et dans la capitale espagnole, il a terminé sa formation en tant que personne et est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde.

Karim Benzema (34 ans), joueur français d’origine algérienne, est né et a grandi à Lyon, mais Madrid est la ville qui lui a donné la stabilité et lui a permis de mûrir en tant que personne.

Le footballeur a fait le saut au Real Madrid à 21 ans et depuis lors, ses records au niveau personnel et collectif sont difficiles à améliorer. Mais il n’y a pas de stabilité professionnelle sans ordre dans la vie privée et Benzema a su retrouver la sérénité au fil des années.

Un long article du Parisien revient désormais sur les clés de son quotidien dans la capitale espagnole. De sa maison exclusive à ces lieux qui sont importants pour les Français.

Benzema a résidé à La Moraleja pendant des années jusqu’en 2017, date à laquelle il a déménagé dans l’urbanisation non moins exclusive de Ciudalcampo. A l’entrée, un poste de garde avec des caméras qui enregistrent absolument tout surveille l’entrée et il faut s’identifier pour y accéder.

Une fois à l’intérieur, on peut se faire une idée du niveau de vie de ses habitants puisque la plupart des biens coûtent plus d’un million d’euros.

Situé à environ 35 km au nord du centre de Madrid, Ciudalcampo offre à Karim Benzema tout ce dont il a besoin pour s’isoler de la foule déchaînée, même si le niveau de sécurité de l’urbanisation n’a pas empêché le Français de subir deux braquages : en février 2019, et le dernier une le 23 janvier lorsque l’attaquant affrontait Elche (2-2) au stade Santiago Bernabéu.

Dans tous les cas, la propriété de 9 000 pieds carrés fait partie de ces endroits dits «anti-paparazzi» car elle se trouve au milieu de nulle part.

Une forêt à l’ouest garantit l’intimité du développement, qui est également entouré de terrains de golf, de courts de tennis, de terrains de football, d’une école et même de Jarama , le circuit qui a accueilli le Grand Prix d’Espagne jusqu’en 1981.

Son manoir, qui est le centre névralgique de sa vie, dispose d’une piscine, de six chambres et d’un immense salon où le joueur aime recevoir ses amis et sa famille, d’un grand garage pour garer toutes ses voitures et d’une salle de sport complète où le Français s’entraîne au quotidien pour prolonger votre carrière sportive dans les meilleures conditions possibles.

De sa retraite spirituelle à Ciudalcampo, le Français n’est qu’à 15 minutes en voiture de l’aéroport Adolfo Suárez-Barajas, d’où il s’envole à bord d’un avion privé qu’il loue, direction Lyon, Miami et surtout Dubaï, pays où il passe le plus de temps. partie de son temps libre.

A proximité se trouve également Valdebebas, la Cité des sports du Real Madrid où Benzema passe une bonne partie de sa journée.

Le stade Santiago Bernabéu, qui fait l’objet d’une rénovation impressionnante, est un autre des lieux les plus importants pour le Français car c’est le théâtre de ses exploits. Transformé en idole des supporters blancs, Benzema est actuellement le mot d’ordre du club et est traité comme tel par tout le monde.

Au-delà des scénarios où il laisse libre cours à son métier, Benzema est toujours lié à La Moraleja. Son coiffeur est là et ses enfants vont dans une école publique du quartier.

Il est plus compliqué de le voir dans le centre de Madrid, mais il n’est pas non plus exclu de le croiser dans le quartier de Salamanca ou de profiter de la terrasse du Four Seasons, le tout nouvel hôtel de luxe à quelques pas de l’emblématique Puerta del Sol.

«C’est un Madrilène ! Nous l’avons emmené ici, quand il n’était qu’un gamin, il n’avait rien vécu. Il a appris la vie ici et est devenu ce qu’il est», raconte Paco, membre du Real Madrid depuis 25 ans.