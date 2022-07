Il a remporté le Ballon d’Or, a joué pour le Real et les blessures ont ruiné sa carrière

Michael Owen est l’une des signatures les plus importantes que le Real Madrid ait signées à son époque. Mais l’expérience sur la planète football pour le Britannique a été un cauchemar à cause des blessures.

Le cas de Michael Owen, la jeune star du milieu des années 90, est assez unique et est un exemple de la façon dont les blessures peuvent conditionner une carrière.

Le footballeur britannique a remporté le Ballon d’Or en 2001 à seulement 21 et 11 mois, étant le deuxième plus jeune joueur à remporter le prix derrière Ronaldo Nazário, mais son niveau n’était plus le même. quand la chaîne des problèmes physiques a commencé.

«A 21 ans ? Oh, je pensais bien que je pouvais gagner un autre Ballon d’Or. Je ne savais toujours pas que des blessures me compromettraient autant», a rappelé l’Anglais, en dialogue avec le Daily Mail 20 ans après ce Ballon d’Or.

«Cela me fait mal. fierté quand je pense que les gens se souviennent de moi à partir du milieu des années 20, j’avais ‘Owen’ sur le dos, mais ce n’était pas ‘Michael Owen’.

«Je tenais ma vie. J’avais la mentalité de l’un des meilleurs joueurs du monde, mais mon corps me faisait défaut. C’était une torture. Je sais au fond de moi à quel point cela aurait pu être bon.

J’aurais aimé que ce soit le cas. été une jambe cassée. La pire blessure pour moi était une fracture des ischio-jambiers, parce qu’à ce moment-là vous n’aviez pas opéré, vous les laissiez juste réintégrer. C’était un point faible de ma carrière», a avoué Owen durement,

Et concernant cette récompense obtenue à 21 ans, elle ne pouvait prendre une dimension que des années plus tard. «C’est seulement quand j’ai rejoint le Real Madrid (2004). ‘On a signé un Ballon d’Or !’, personne Il ne me donne aucun crédit à la maison. ‘Maintenant, je le regarde avec une grande fierté», a clôturé l’ancien footballeur anglais, actuellement âgé de 42 ans.

Combien de titres Michael Owen a-t-il remportés dans sa carrière

Avec Liverpool, Michael Owen a été inscrit dans la FA Cup 2001, Community Shield 2001, Carling Cup 2001 et 2003. Avec Manchester United, il a été inscrit dans Community Shield 2010, Carling Cup 2010, il a également remporté la Premier League 2010-2011 et le Bouclier communautaire dans son édition 2011.