Idrissa Gueye a refusé de défendre l’homosexualité et au Sénégal le geste a été…

Ronald Koeman a accordé ce lundi une interview à la chaîne espagnole Esports 3, où il a rappelé la saison et demie qu’il a passée à la tête de Barcelone, entre 2020 et octobre 2021, avant d’être remplacé par Xavi.

Parmi plusieurs sujets abordés, l’entraîneur néerlandais a assuré qu’il n’avait jamais été contesté par les joueurs de l’équipe et que le «problème a commencé» lorsque Joan Laporta est revenue à la présidence du Barça en mars dernier.

«A Barcelone, le vestiaire n’a jamais été un problème. À 24 ou 25 joueurs, il y a généralement quelqu’un qui n’est pas content mais, en général, le vestiaire n’était pas contre l’entraîneur. Nous avons bien travaillé.

Le problème était quand le président est arrivé, le directeur technique peut douter de l’entraîneur, mais le problème c’est quand ça se passe en public, quand on ne peut pas exprimer de doutes.»

Le joueur de 59 ans a également assuré qu’il ne regrettait pas d’être passé des Pays-Bas aux Catalans, mais il a exprimé ses regrets car il considérait que Barcelone ne lui avait pas laissé suffisamment de temps pour reconstruire l’équipe.

«On a toujours des doutes sur un joueur ou un système de jeu, ça arrive. Le moment était compliqué, il faut être conscient que ce n’est plus le Barça de Guardiola ou Luis Enrique et que Messi, Xavi et Iniesta ne sont plus là, l’équipe et la formation des joueurs prend du temps…», a-t-il souligné.