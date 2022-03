Hués et sifflés, Cesc Fabregas soutient Messi et Neymar : «Le football n’a pas de mémoire…»

Luis Suarez n’a pas été le seul joueur d’élite à exprimer publiquement son soutien à Lionel Messi et Neymar Junior, qui, après l’élimination du PSG contre le Real Madrid en UEFA Champions League, ont été hués par leurs propres supporters au Parc des Princes (c’est arrivé pendant la Ligue 1 match contre Bordeaux).

L’attaquant uruguayen n’a pas hésité à taguer ses amis et anciens coéquipiers. Le champion du monde, pour sa part, a préféré manier le ton des «indirects très directs».

Pour ne pas générer plus de polémique en France (il joue à l’AS Monaco), il a choisi de faire passer un message sans dévoiler de noms. Bien que, eh bien, l’interprétation – à cause du contexte et du moment – soit assez évidente.

«Le football n’a pas de mémoire… c’est dommage. Toujours avec vous, mes frères.»

Ce n’est un secret pour personne que Francesc entretient une excellente relation avec Ney et, surtout, avec Lio. Sûrement, comme le Gunslinger , il est indigné qu’on pointe du doigt deux génies qui devraient être l’héritage du sport.

Mais c’est ce qu’il y a. Chaque passe-temps s’exprime comme il le juge prudent. Et les supporters du PSG ont choisi de faire exploser notamment le 10 argentin et le 10 brésilien.

Du nouveau pour le crack de Rosario, pas pour le meneur de jeu de São Paulo (au début de la campagne 2019/20, ils lui ont été lancés quand on a appris qu’il tentait de revenir au FC Barcelone).