Hongkong : deux membres d’équipage coupables d’avoir propagé le variant Omicron

La Russie a utilisé au moins sept types de mines antipersonnel à fragmentation et à effet de souffle depuis son invasion en Ukraine le 24 février, révèle le rapport 2022 de l’Observatoire des Mines rendu public ce jeudi 17 novembre.

«C’est la première fois qu’un pays signataire du traité d’interdiction des mines est confronté à l’utilisation de mines sur son territoire par un autre pays», a expliqué Mary Wareham, membre de l’équipe de recherche de l’Observatoire des mines, en conférence de presse.

«C’est un recul majeur pour le traité sur les mines antipersonnel », a ajouté l’experte, également membre de l’ONG Human Rights Watch. L’utilisation par la Russie – pays qui a le plus gros stock mondial de mines antipersonnel (26,5 millions) – de ce type d’armes en Ukraine a été fermement condamnée par divers pays.

Des mines produites par la Russie

Selon le rapport, qui mesure la mise en œuvre de la Convention sur l’interdiction des mines antipersonnel de 1997 (ou Traité d’Ottawa), six des types de mines utilisées par les forces russes en Ukraine sont à fragmentation (MOB, MON-50, MON-100, OZM-72, POM-2/POM-2R et POM-3). La Russie utilise également des mines à effet de souffle (PMN-4). Toutes ont été produites par la Russie ou l’URSS, selon le rapport.

Le nombre de victimes civiles de mines et d’autres restes explosifs de guerre enregistré en Ukraine durant les neuf premiers mois de l’année (277) est près de cinq fois plus élevé que le nombre de victimes enregistré en 2021 (58).

Mary Wareham a par ailleurs souligné que HRW avait envoyé une lettre à Kiev après que Moscou a accusé les forces ukrainiennes d’utiliser des mines. «En août dernier, nous avons posé des questions sur ces allégations et leur avons demandé d’y répondre», a-t-elle indiqué, en espérant que Kiev le fasse à l’occasion de l’assemblée des États Parties qui se déroulera à Genève la semaine prochaine.

164 États sont parties au traité d’Ottawa et un signataire, les Îles Marshall, ne l’a pas encore ratifié. Après une réduction significative du nombre de victimes suite à l’entrée en vigueur du traité, ce nombre a atteint des niveaux «dramatiquement» élevés au cours des sept dernières années, selon le rapport.

Au moins 5.544 personnes ont été blessées ou tuées en 2021. Les civils représentaient la majorité des victimes enregistrées, la moitié étant des enfants.

3,3 millions de mines en Ukraine

L’année passée, la Syrie, non-signataire au traité, a enregistré le plus grand nombre de victimes annuelles (1.227), suivi par l’Afghanistan (1.074), État partie. Le rapport, qui porte sur la période allant du milieu de 2021 jusqu’à octobre 2022, souligne qu’outre la Russie, la junte en Birmanie, qui n’est pas partie au traité, a elle aussi recours à ces armes pour lutter contre la rébellion.

Des groupes armés non étatiques les ont également utilisées dans au moins cinq pays : Colombie, Inde, Birmanie, République centrafricaine et République démocratique du Congo, durant la période couverte par le rapport.

Les actions de déminage dans le monde constituent un autre important défi. Comme lors des années précédentes, la majorité du déminage en 2021 a été accomplie par le Cambodge et la Croatie.

Trente États parties ont complété leurs obligations de déminage depuis que le Traité d’Ottawa est entré en vigueur en 1999. Mais, seulement deux des 33 États parties toujours contaminés semblent être en mesure de respecter leurs échéances de déminage prévues par le traité, à savoir le Sri Lanka et le Zimbabwe.

Une autre préoccupation concerne le financement toujours plus réduit de l’assistance aux victimes. Selon le rapport, l’année 2021 a vu le niveau le plus bas de financement pour ce secteur depuis 2016, malgré les besoins grandissants et le nombre élevé de victimes observé ces dernières années.

Avec AFP