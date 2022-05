Homme de 89 ans défenestré à Lyon : l’enquête élargie à la piste antisémite

Déjà connu des services de police, mais pas du renseignement territorial, le suspect aurait selon plusieurs témoins déclaré «avoir agi au nom de Dieu» au moment de l’agression.

Le père de famille qui avait été poignardé à une dizaine de reprises au niveau de la gorge, le 10 mai dernier devant le collège de ses enfants, dans le 13e arrondissement de Marseille, est décédé des suites de ses blessures dans la nuit de jeudi à vendredi 27 mai, apprend-on auprès de la mairie d’arrondissement, confirmant une information du Point.

Ce médecin militaire radiologue à l’hôpital Laveran, âgé de 40 ans, laisse derrière lui une femme et trois enfants.

«À sa femme, ses enfants, sa famille, ses amis et ses frères, j’adresse mes plus sincères condoléances. Je suis avec vous», a réagi Marion Bareille, la maire des 13e et 14e arrondissements de Marseille, par voie de communiqué.

«J’espère que la justice se prononcera avec une extrême sévérité, car je ne saurais accepter qu’un tel drame reste impuni», a-t-elle ajouté.

Sur Twitter, le député (LR) des Alpes-Maritimes Eric Ciotti a de son côté fait part de sa «vive émotion au moment d’apprendre la disparition d’Alban Gervaise, médecin militaire attaqué au couteau à la sortie de l’école devant ses enfants à Marseille.» Le député plaide pour que «le motif terroriste [soit] retenu dans cette affaire.»

Les faits avaient eu lieu à proximité du groupe scolaire catholique Sévigné, chemin du Merlan à la Rose. La victime avait été attaquée alors qu’elle était sur le point de reprendre sa voiture stationnée à une cinquantaine de mètres de l’école.

Elle était accompagnée de ses deux enfants de 3 et 7 ans, scolarisés en maternelle et en CP dans l’école catholique, qu’il venait de récupérer.

Assis sur un banc à proximité, l’agresseur avait surgi par-derrière avant de s’acharner sur le médecin, lui assénant plusieurs coups de couteau dans le thorax.

Maîtrisé et désarmé par quatre passants, l’agresseur avait été interpellé par les policiers avec un couteau suisse en sa possession. Il s’agit de Mohamed L., 23 ans, né à Brignoles (Var).

Déjà connu des services de police, mais pas du renseignement territorial, le suspect aurait crié des allégations religieuses pendant l’agression, selon plusieurs témoins.

Il aurait notamment déclaré «avoir agi au nom de Dieu». Placé en garde à vue, ce dernier avait tenu des «propos délirants», évoquant «Dieu» et «le diable».

Le parquet de Marseille avait rapidement ouvert une information judiciaire pour «tentative d’homicide volontaire» et requis son placement en détention. Des faits qui devraient être requalifiés prochainement eu égard au décès de la victime.

En outre, la thèse d’un acte terroriste avait rapidement été écartée, à la suite de la perquisition du domicile de Mohamed L. Actuellement en détention provisoire en maison d’arrêt, ce dernier n’a pas été interné dans un établissement psychiatrique.

Avec Le Figaro