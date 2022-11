Hazard dément la scène de catch avec Vertonghen : «Je ne suis pas stupide…»

L’expérimenté gardien belge a commenté, ce mardi, les rumeurs entourant une confusion dans le vestiaire de la sélection entre Kevin de Bruyne, Eden Hazard et Jan Vertonghen.

La projection du match décisif entre la Belgique et la Croatie en vue d’une place dans les ‘huitièmes’ de la Coupe du monde, Thibaut Courtois a abordé, ce vendredi, la motivation de l’équipe à atteindre l’objectif et a également tenté de commenter les rumeurs entourant un confusion dans le vestiaire de l’équipe nationale entre Kevin de Bruyne, Eden Hazard et Jan Vertonghen.

«Les histoires créées visent à créer une mauvaise ambiance au sein du groupe. Et nous, en tant que groupe, devons mettre de côté la négativité et ne prendre que le positif pour préparer le match de jeudi [contre la Croatie]. la victoire et la volonté de gagner sont important.

Tactiquement, nous n’étions pas mauvais contre le Maroc, mais nous avons perdu. Nous avons plusieurs plans pour le match décisif. A nous de les exécuter correctement. Nous pouvons battre la Croatie, même si nous sommes une équipe très forte», a-t-il a commencé par dire dans des propos cités dans Le Soir, avant d’évoquer en détail la prétendue mauvaise ambiance dans le vestiaire de l’équipe belge.

«Après la défaite contre le Maroc, j’ai été le premier à entrer dans le vestiaire. Nous avons été déçus et seul Roberto Martínez s’est adressé au groupe. Mais il y a eu beaucoup de mensonges qui sont sortis du vestiaire. Des situations qui n’ont jamais vraiment existé», a-t-il ajouté en rapport avec la nouvelle qui faisait état de scènes de bagarre entre joueurs, pourtant démentie par Hazard ce mardi.

«Le principal problème, c’est de voir des choses sur les réseaux sociaux ou dans les journaux. Je n’ai pas senti qu’il y avait de problèmes. C’est bien quand on a le temps de parler et de régler les choses. J’avoue que j’ai parlé lors de la réunion. Je suis un des joueurs les plus expérimentés du groupe, mais ce qui a été dit doit rester intact en interne. Nous sommes une famille. Pour celui qui a inventé cela, si nous le découvrons, ce sera le dernier jour de la sélection», a conclu à ce sujet.

Rappelons que la Belgique et la Croatie jouent les qualifications pour les «huitièmes» de la Coupe du monde, et les deux équipes peuvent même passer en cas d’égalité, selon ce que le Canada parvient à faire face au Maroc.