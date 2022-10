Gerard Piqué veut se débarrasser de Shakira avec ce plan

Les bottes hautes sont les nouvelles meilleures amies des célébrités et elles l’ont montré avec leurs meilleurs looks dans lesquels nous avons vu une longue liste de styles différents avec lesquels vous pouvez faire sensation et allant de Barbiecore avec Rosalía et même le style preppy avec Georgina Rodríguez, qui ont montré que ce type de chaussures ne peut pas manquer pendant la saison d’automne; cependant, pour les porter sans se tromper, il faut suivre certaines recommandations et la petite amie de Cristiano Ronaldo est l’une des meilleures références de la mode.

Et c’est que depuis son ascension vers la gloire en devenant la compagne et la mère des enfants de Cristiano Ronaldo, son style a retenu toute l’attention au point de devenir une icône et une référence pour toutes les jeunes femmes.

La meilleure partie est que son style est très facile à recréer, car à de nombreuses reprises, les vêtements de luxe sont accompagnés de basiques de garde-robe que tout le monde possède, comme elle vient de le démontrer avec son dernier look.

Ce dimanche la belle mannequin et star de Netflix avec «Soy Georgina» a partagé une série de photos de comment se vit un week-end en famille avec CR7.

Bien sûr, comme le mannequin elle-même l’a dit dans son émission, elle sait toujours comment avoir l’air emblématique, même si cela inclut une journée d’activités avec ses plus jeunes enfants sans perdre de style. L’un des meilleurs exemples est cette belle combinaison d’une mini robe et de bottes hautes.

Pour l’occasion, la femme d’affaires a également dévoilé une mini-robe en tricot dans laquelle se détachent non seulement une jupe mi-cuisse, mais également une paire de manches longues et un col haut qui aident à rester dans la tendance de l’automne, une saison où la le temps peut être très changeant et malgré le soleil, le froid et l’air sont bien présents.

Le design permet non seulement de suivre les tendances du moment , mais en même temps il est idéal pour mettre en valeur la silhouette en soulignant les courbes.

Selon Georgina Rodríguez, la meilleure façon de faire sensation cette saison est de miser sur des couleurs neutres comme le blanc ou le beige et de les combiner entre elles pour des looks monochromes comme celui qu’elle portait ce dimanche, pour cela la minirobe peut être la première ton, tandis que les bottes hautes, de la seconde pour créer le contraste parfait. En ce qui concerne les chaussures, vous pouvez également suivre d’autres recommandations pour être à la mode.

Dans la chaise de style de la mondaine, se distinguent les bottes hautes dont le design se distingue par ses lignes verticales et sa brillance, ainsi qu’un bout triangulaire et des talons hauts qui, combinés, aideront à créer le contraste idéal pour être à la mode avec l’automne.

Enfin, Georgina a précisé que les accessoires ne peuvent jamais manquer pour rehausser le look et à cette occasion, elle a ajouté l’un de ses luxueux sacs Hermès également dans un ton clair pour maintenir la neutralité de la tenue, tandis que pour une touche plus lumineuse, des bijoux en argent ont donné le dernier contact.