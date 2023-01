Gerard Piqué aurait décidé de convoquer Shakira en justice

L’ancien footballeur espagnol Gerard Piqué préparerait des actions en justice contre son ex-femme Shakira. Ceci après que la chanteuse a sorti la chanson où il lance des fléchettes dures sur lui et sa nouvelle petite amie, Clara Chia Martí.

Selon divers médias espagnols, Gerard Piqué a rencontré ces deux derniers jours son équipe d’avocats. Quelque chose que beaucoup interprètent comme un début de procès contre Shakira. La chanteuse colombienne a lancé la session musicale Bzrp Music Sessions vol 53 avec le producteur et compositeur Bizarrap.

Dans celui-ci, il attaque ouvertement l’ancien footballeur du FC Barcelone et Clara Chia Martí. Leur faisant principalement écho et se comparant à la jeune femme de 23 ans, déclarant qu’elle est de loin supérieure à tous égards.

«Tu as changé une Ferrari pour une Twingo», «Tu as changé une Rolex pour une Casio», sont quelques-unes des phrases que Shakira utilise pour attaquer Piqué et minimiser Clara Chia. Ces mêmes lui ont d’ailleurs valu quelques critiques, qui affirment que l’interprète colombienne s’est révélée être une fausse féministe pour s’être ouverte à agresser publiquement une autre femme juste par ardeur.

Ce qui est vrai, c’est qu’il n’est toujours pas certain que Piqué engagera ou non une action en justice contre l’interprète de Waka Waka, mais avoir récemment rencontré ses avocats a ouvert la rumeur et la possibilité que l’athlète soit prêt à affronter son ex légalement.