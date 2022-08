Georgina Rodriguez lâche enfin la vérité : «Je le jure. Chaque mois Cristiano Ronaldo me…»

L’ancienne Spice Girl ne parvient pas à faire monter en puissance son entreprise de mode, qui ne cesse d’engranger des millions à chaque exercice, comme en 2020, qui a perdu 7,8 millions d’euros.

Victoria Beckham a montré le mois dernier comment se passent ses vacances, qu’elle a appréciées avec David Beckham et le reste de sa famille.

Cependant, tout ne semble pas aller pour le mieux, et comme vient de le rapporter le tabloïd britannique ‘The Mirror’, elle est impliquée dans une entreprise qui lui procure plus de déceptions que de joies.

L’ancienne Spice Girl a décidé de se lancer à fond dans l’industrie de la mode, et pour cette raison elle a fondé sa propre entreprise, qui s’effondre au fil du temps.

Une entreprise de vêtements haut de gamme associée à une entreprise de maquillage lui a fait accumuler des dettes de 53,9 millions de livres sterling, soit 64 millions d’euros -11 millions de plus que l’an dernier-.

En 2020, l’entreprise de Victoria Beckham a perdu 6,6 millions de livres (7,8 millions d’euros), et en 2019 elle a cumulé des pertes d’une valeur de 15,6 millions de livres, soit 18,4 millions d’euros. Des chiffres qui ne cessent de croître, et auxquels s’ajoutent 34 millions dus à d’autres sociétés de la famille Beckham.

Blâmer la pandémie

De la société, le porte-parole a avoué que les comptes baissent sensiblement : «Le revenu total du groupe Victoria Beckham Holdings a chuté de 6 % en raison des effets de la pandémie mondiale . Ce groupe a réagi rapidement aux effets de la pandémie et a maîtrisé sa trésorerie et ses dépenses, entraînant une réduction significative de sa perte d’exploitation de 57%, grâce à des économies de coûts dans l’ensemble de l’entreprise et au recalibrage de son modèle économique pour le rendre durable à plus long terme.»

«Victoria Beckham Beauty continue d’élargir son portefeuille avec une série de lancements de produits réussis cette année, mettant en vedette les meilleurs produits de beauté et de soins de la peau», ont-ils ajouté.