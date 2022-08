Il lâche la vérité : «Si Haaland jouait contre Madrid, City…»

Erling Haaland peut -il avoir un impact immédiat à Manchester City et en Premier League ? C’est ce que beaucoup de footballeurs anglais se demandent. Celui qui a des réponses à cette question est l’ancien joueur et légende du Liverpool FC et maintenant journaliste teve, Jamie Carragher :

«Je pense que City est toujours le favori, mais je ne pense pas que Haaland change tant que ça les jeux en termes de victoire du Premier ministre. ils gagner la ligue maintenant, ils obtiennent déjà 95 ou 100 points», a-t-il déclaré au média talkSPORT.

Carragher estime que la présence du Norvégien aurait été déterminante dans le choc de City contre le Real Madrid dans l’une des demi-finales de la dernière Ligue des champions 2021-22 :

«Haaland, c’est la cerise sur le gâteau pour la Ligue des champions, et s’il avait joué dans le match à l’extérieur à Madrid, City n’aurait pas perdu ce match», a-t-il ajouté. On le sait, plus que le Premier ministre lui-même, le gros pari avec le géant blond est de remporter l’Orejona.

De son côté, Guardiola y va doucement et il l’a dit après le match amical contre le Bayern Munich, le premier qu’il a disputé : «Il a marqué un but, ce qui est important. Il est toujours là pour marquer ce type de but devant le gardien». Nous avons de longues semaines pour préparer tous les matchs ce week-end. Dans ces deux ou trois semaines, nous serons au mieux de notre forme. C’est ses premières minutes, il a besoin de plus de rythme et de temps, mais il a déjà eu 45 minutes, ce qui est bien pour lui». «C’est la première fois que je bats le Bayern, il était temps après sept défaites consécutives», a déclaré Haaland, sur son ton classique de plaisanterie.

Que pense Haaland de tout ce que génère son arrivée en Premier League ? Eh bien, il le prend très bien. Jack Grealish, l’un des footballeurs avec qui il s’entend le mieux ces premières semaines, a déclaré :

«Erling avait l’air bien à l’entraînement et, une fois qu’il aura atteint son moment physique maximum, il sera inarrêtable. J’ai vraiment envie de jouer avec lui, en En fait, il m’a dit une fois : ‘Je ne suis qu’à moitié moins cher que toi, donc ce n’est pas moi qui ai la pression.’ Grealish, on le sait, a coûté environ 130 millions d’euros sur le marché des transferts 2021.

Le Norvégien veut montrer qu’il est à la hauteur et qu’il ne subira pas la pression : «C’est un nouveau pays, un nouveau championnat, un nouvel entraîneur… tout. Je sais ce que c’est d’arriver dans un nouveau club car j’ai Je vais essayer de profiter de chaque instant et de ne pas trop réfléchir car trop penser n’est pas bon. Quand je m’amuse, je marque des buts et je m’amuse. J’espère beaucoup sourire à City. J’ai signé pour cinq ans et nous devons commencer par là. Nous avons parfaitement réussi chaque étape». Il a déjà marqué son premier but, même si c’est en amical.