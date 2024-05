Dans leur maison récemment achetée, ce couple déterre des pièces datant de 1600, et gagne une fortune

Certains ont de la chance au jeu ou en amour, d’autres en ont lorsqu’ils achètent une maison. Robert et Becky Fooks, un couple britannique qui a acheté une maison de campagne du XVIIe siècle en 2019, a découvert en octobre de la même année qu’il marchait littéralement sur un trésor caché dans le sol de sa cuisine, après avoir trouvé plusieurs pièces de monnaie historiques d’une valeur de 70.160 euros.

Selon le Mirror, Robert Fooks effectuait des travaux dans la cuisine et creusait un trou de près de 60 centimètres de profondeur lorsqu’il a déterré quelque chose qui ressemblait à un bol en céramique émaillée rempli de pièces d’or et d’argent vieilles de près de 400 ans. «Un soir, j’étais à la maison avec les enfants et mon mari était en train de creuser avec une pioche lorsqu’il m’a appelée pour me dire qu’il avait trouvé quelque chose. Il a mis toutes les pièces dans un seau et les a ressorties», a expliqué Becky Fooks au journal.

Au total, l’agronome a dénombré 1 029 pièces, dont des copies des rois Jacques Ier et Charles Ier, qui pourraient avoir été enterrées entre 1642 et 1644 par le propriétaire de la maison pendant la guerre civile anglaise. «Si nous n’avions pas abaissé le sol, elles seraient encore cachées là. C’est étonnant et fascinant. Je suppose qu’ils ont été enterrés pendant la guerre civile anglaise et que la personne avait l’intention de les récupérer, mais n’en a jamais eu l’occasion», poursuit la femme.

Cependant, bien que la découverte ait été faite en 2019, le processus d’identification a pris plusieurs années, car il a dû passer par plusieurs étapes au British Museum, et ce n’est qu’aujourd’hui que les pièces ont pu être vendues aux enchères.

Selon le journal britannique, le lot le plus précieux a été une couronne en or du roi Charles Ier de 1635, qui a rapporté près de six mille euros, suivie d’un shilling en argent de Charles Ier de 1641-1643 pour 3.700 euros et d’une pièce de laurier en or de Jacques Ier de 1621-1623, qui a rapporté 3.100 euros.

Becky Fooks, qui travaille pour le National Health Service en Angleterre, a expliqué que la vente aux enchères était “brillante” et qu’elle avait été une “expérience très excitante“. «Nous sommes très satisfaits du résultat. La vente a commencé avec des pièces d’or atteignant des sommes à quatre chiffres, puis elle s’est calmée et s’est terminée en beauté avec les pièces d’argent de Charles Ier. Les travaux de construction de la maison étant toujours en cours, nous allons utiliser une partie de l’argent pour rembourser certaines dettes», a-t-il expliqué.