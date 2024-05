C’est ce que font les gens qui réussissent lorsqu’ils se réveillent le matin

Il n’existe pas de voie unique vers le succès, mais il vaut la peine de s’inspirer de l’expérience de ceux qui y sont parvenus. Il s’avère que nombre d’entre eux ont développé certaines habitudes qui facilitent la concentration et améliorent leur bien-être. Il s’agit souvent de simples rituels matinaux que nous pouvons tous mettre en pratique. Une fois que vous aurez commencé à les pratiquer, votre vie changera pour le mieux.

On dit que l’une des recettes du succès est de se lever tôt. De nombreux hommes d’affaires célèbres se lèvent à l’aube pour pratiquer leurs rituels matinaux. Selon les experts, les personnes qui se lèvent tôt le matin ont plus d’énergie et sont plus assidues.

Le Dr Travis Bradberry, conférencier et consultant de renom, affirme dans un article publié sur la plateforme LinkedIn que se lever tôt n’est pas tout. Vous devez également développer d’autres habitudes matinales qui vous permettront d’être plus performant pour le reste de la journée.

Que boivent et mangent les personnes qui réussissent ?

Le Dr Travis Bradberry énumère huit habitudes que vous devez mettre en œuvre pour réussir. Deux d’entre elles sont liées à l’alimentation le matin. La première consiste à boire de l’eau avec du citron. Le citron contient de la vitamine C, du potassium et des antioxydants. Ajouter du jus de citron à l’eau que vous buvez 15 à 30 minutes avant votre premier repas devrait vous donner un regain d’énergie.

L’expert conseille également de prendre un petit-déjeuner sain. Il cite des statistiques montrant que les personnes qui suivent cette recommandation sont moins susceptibles de souffrir d’obésité et de problèmes liés à un taux élevé de sucre dans l’organisme. Elles sont également plus productives et ont une meilleure mémoire à court terme.

Que faire le matin pour réussir ?

L’activité physique devrait constituer une part importante de votre routine matinale. M. Bradberry cite l’exemple du fondateur de Starbucks, Howard Schultz, qui avait l’habitude d’envoyer des courriels de motivation à ses employés tous les matins, puis de faire de l’exercice. Mark Zuckerberg et de nombreux autres entrepreneurs ne cachent pas non plus l’importance de faire de l’exercice le matin. Des études ont montré que 10 minutes d’activité matinale suffisent à améliorer la concentration et l’énergie.

Si vous voulez réussir, vous ne devriez pas être sur l’ordinateur le matin. Howard Schultz avait l’habitude d’envoyer des courriels le matin, mais il s’est ensuite éloigné de la technologie pendant un certain temps pour faire de l’exercice et prendre le petit-déjeuner avec sa famille. Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, a également fait l’éloge du remplacement de la navigation matinale sur le web par une activité physique.

De nombreuses personnes qui réussissent admettent pratiquer la méditation ou la pleine conscience le matin.C’est un bon moyen de se calmer et de déstresser.Des études ont montré que les séances de méditation augmentent également la concentration et ont un effet positif sur la créativité et l’intelligence émotionnelle.

Comment puis-je planifier ma journée pour réussir ?

Le Dr Travis Bradberry affirme que si vous voulez réussir, vous devez planifier correctement vos activités. Il donne l’exemple de Benjamin Franklin, qui se levait tous les jours à 4 heures du matin et planifiait sa journée. Il n’est pas nécessaire de se lever aussi tôt, mais il faut se fixer chaque matin des objectifs et une liste de choses à faire (idéalement dans un carnet, un calendrier ou sur une feuille de papier). Il vous sera ainsi plus facile d’atteindre tous vos objectifs.

Une fois que vous avez fixé vos objectifs, vous devez vous assurer que votre programme quotidien est réalisable. Celui-ci ne devrait inclure que des activités que vous êtes sûr de pouvoir réaliser. Pour vous faciliter la tâche, notez le temps nécessaire à la réalisation de chaque activité planifiée. Vous serez ainsi certain de tout faire.

Si vous voulez réussir, vous devez aussi apprendre à dire “non”. Si vous ne développez pas cette compétence, vous risquez de prendre trop de responsabilités. Un manque de fermeté peut avoir des conséquences désastreuses. Des études ont montré que les personnes qui ne savent pas dire non sont plus susceptibles de souffrir de stress, d’épuisement professionnel et de dépression.