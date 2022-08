Kylian Mbappé lâche la vérité : «Je n’étais pas content et j’ai dit à Neymar…»

Depuis samedi dernier, après le match entre le PSG et Montpellier, une prétendue brouille entre Neymar et Mbappé fait coulé beaucoup d’encre. La raison, un pénalty que voulait tirer le français, finalement transformé par le brésilien. Et depuis, des interrogations planent sur comment le PSG comptent régler ce premier problème interne de l’ère Galtier.

Le PSG a cartonné lors de la 2e journée de Ligue 1 face à Montpellier. Les Parisiens l’ont emporté 5 buts à 2, avec un doublé de Neymar et un but de Mbappé. Outre les 3 points empochés, une guéguerre qui depuis gangrène le vestiaire parisien.

Pour cause, Mbappé a montré des traits d’agacement et d’énervement. Neymar a dans la foulée liké des Tweets contre lui, et depuis, une issue semble ne pas encore avoir été trouvée.

Montpellier synonyme d’embrouille entre Mbappé et Neymar ?

C’est pas la première fois que les deux hommes s’embrouillent il faut avouer. Surtout lors d’un match face à Montpellier. Le dernier épisode de l’an dernier.

C’était le 18 septembre 2021, où le club de la capitale avait battu Montpellier 2-0. Mbappé n’avait pas marqué et avait exprimé son agacement sur des images qui avaient fait le tour de la planète.

En clair, remplacé en fin de rencontre et mécontent de terminer la partie sans avoir inscrit le moindre but, Kylian Mbappé n’avait pas caché son agacement au moment de s’asseoir sur le banc des remplaçants. Une séquence largement reprise ces dernières heures en France et en Espagne.

«Ce clochard, il ne me fait jamais la passe», soufflait le champion du monde de 22 ans, en colère après l’attitude jugée égoïste de Neymar dans une vidéo dévoilée par Canal +. Après cet épisode, les deux s’étaient expliqués, après que le français ait reconnu ses propos.

«Oui, oui, je l’ai dit, reconnaît sans détour Mbappé. Maintenant, ce sont des choses qui arrivent tout le temps dans le foot. Il faut juste que ce ne soit pas quelque chose qui reste. C’est pour ça que, tout de suite après, vu l’ampleur que ça avait pris, j’en ai parlé avec lui.»

Puis d’avouer ensuite tout son admiration pour son compère d’attaque. Pour l’ancien Monégasque, ces petites tensions passagères sont normales.

«On s’est déjà échangé pas mal de mots comme ça par le passé et ça continuera, parce qu’on veut gagner, mais il ne faut pas qu’il y ait une certaine rancœur. Il n’y en a pas du tout parce que je respecte le joueur et l’homme et j’admire ce qu’il est, poursuit-il. Mais voilà, je n’étais pas content d’une passe. Un jour ça m’est arrivé aussi, je n’ai pas fait la passe et il n’était pas content. Mais il n’y a aucun problème.»

Voilà une situation qui prouve à suffisance que Neymar et Mbappé devraient rapidement régler l’actuel souci qui les dérange. D’autant plus que, le directeur sportif, Luis Campos, aurait décidé de régler le problème en interne. Pour l’heure, c’est du wait and see.