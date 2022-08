Les filles de Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo dansent (photo)

Justin et Hailey Bieber sont l’un des mariages les plus unis du monde du divertissement. Le mannequin et le chanteur ont vécu des jours difficiles ce 2022 liés à leur santé, mais ils se sont toujours accompagnés et soutenus dans leurs moments difficiles.

Mais cela ne veut pas dire que le couple a une relation de rêve. Avec quatre ans de mariage, Hailey Bieber reconnaît qu’ils ont dû faire face à des situations différentes et voir comment les surmonter ensemble.

«Vous devez trouver comment gérer cette merde au fur et à mesure, vous savez ? Il y a une raison pour laquelle ils disent “pour le meilleur ou pour le pire»», a-t- elle déclaré à Harper’s Bazaar .

De toute évidence, le mannequin, qui fait la couverture du magazine pour son numéro de septembre, n’a pas oublié l’accident vasculaire cérébral causé par un caillot de sang qu’elle a subi en mars et la paralysie faciale de Justin Bieber, un produit du syndrome de Ramsay Hunt.

«Je pense juste que la vie change tout le temps», a déclaré Hailey Bieber, ajoutant : «Jour après jour, semaine après semaine, année après année. Je pense qu’un exemple parfait de cela est qu’au cours des six derniers mois, nous avons tous les deux connu des problèmes de santé assez graves.»

Mais ces problèmes ne font que réaffirmer à quel point ils sont proches en tant que couple et le mannequin n’a pas hésité à affirmer que la chanteuse est la personne vers qui elle veut «revenir» après une longue journée.

«Je pourrais voler quelque part et aller travailler, mais j’ai hâte de revenir et de traîner. Et j’ai l’impression que c’est à cause des efforts qui ont été déployés des deux côtés», a révélé la femme de Justin Bieber.

De plus, il a assuré que la voix de «Peaches» «au bout du compte, c’est mon meilleur ami, mais il faut quand même beaucoup de travail pour que ça marche».

Enfin, elle a également fait une projection de la façon dont la maternité, lorsqu’elle arrivera, changera leur relation.

«Je sais que finalement, lorsque les enfants entreront en scène, ce sera une toute autre saison pour trouver comment faire en sorte que cela fonctionne», a-t-il déclaré.