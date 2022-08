Gerard Piqué prépare sa revanche contre Shakira pour avoir porté atteinte à son image

L’athlète espagnol considère que son image a été écornée lorsque la rupture de sa relation avec le chanteur colombien a été connue.

Apparemment, la relation entre Shakira et Gerard Piqué continue d’être fracturée, même si l’on dit qu’ils sont déjà en train de conclure des accords sur la garde de leurs enfants, Sasha et Milan, et sur la répartition des biens du couple, puisque le footballeur du FC Barcelone continue Très bouleversée par les dommages causés à sa vie privée et professionnelle par l’annonce de leur séparation et la déclaration que Shakira a faite après leur rupture amoureuse.

Gerard Piqué se rend les après-midi, avec sa nouvelle petite amie, chez ses parents, qui est attenant à la maison de Shakira. Et cela la dévaste complètement.

«Shakira a assuré à son entourage que Piqué voulait la rendre vraiment folle», a déclaré Jordi Martin, paparazzi, qui a suivi la rupture de l’artiste et de l’athlète espagnol de 35 ans.

Gerard Piqué utilise sa petite amie Clara Chía Martí pour se venger de Shakira

Selon le footballeur, son image a été endommagée et ils le voient comme un méchant , puisque les partisans de Shakira et les fans du Club Barcelone le huent à chaque match et se moquent de lui lorsqu’il arrive à l’entraînement.

Selon les médias locaux, Gerard Piqué prépare «Une revanche contre le chanteur colombien», où Clara Chía Martí, son actuelle petite amie de 23 ans et employée d’une de ses entreprises, tient un rôle principal.

Piqué provoque Shakira et emmène Clara Chía Martí passer les après-midi d’été à côté. Le footballeur se fiche que le chanteur puisse les voir ensemble.

«Les travailleurs disent à Shakira qu’ils voient Piqué avec sa nouvelle petite amie. La relation entre Piqué et Shakira traverse son pire moment. En ce moment, Piqué veut se venger de Shakira. Et il exécute cette revanche», ont commenté les présentateurs de l’émission Socialité.