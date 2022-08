Toujours dans la mauvaise passe : Cristiano Ronaldo est sanctionné par la police

La police britannique a annoncé mercredi avoir adressé un «avertissement conditionnel» au footballeur de Manchester United Cristiano Ronaldo pour avoir jeté le téléphone portable d’un fan d’Everton au sol en avril dernier.

C’est un type de réprimande que les autorités utilisent souvent contre des personnes sans casier judiciaire pour des délits mineurs, comme le dessin de graffitis, comme décrit par le gouvernement britannique sur son site officiel.

«La personne réprimandée doit admettre qu’elle a commis l’infraction, ce qui accélère la procédure judiciaire et évite d’aller en justice, bien que le crime soit inscrit sur son casier judiciaire.

«Nous pouvons confirmer qu’un homme de 37 ans est apparu et a été interrogé sur avertissement concernant une agression présumée et des dommages criminels», a déclaré la police de Merseyside dans un communiqué.

«Les accusations portent sur un incident après le match de football entre Everton et Manchester United à Goodison Park le samedi 9 avril», détaillent les forces de sécurité.

«La question a été résolue avec un avertissement conditionnel. Le problème est maintenant clos», ajoute la note.

Bien que la police ne détaille pas les conditions de la sanction, le gouvernement précise que ce type de sanction implique généralement des mesures telles que «réparer le dommage matériel» à celui causé.

Cristiano Ronaldo a jeté au sol le mobile d’un supporter de 14 ans après la défaite 1-0 contre Everton , comme on a pu le voir sur des images de l’incident partagées sur les réseaux sociaux.

Après ce qui s’est passé, Ronaldo s’est excusé pour son comportement et a invité ce fan à assister à un match à Old Trafford «en signe de fair-play et d’esprit sportif”.»