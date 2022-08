Georgina Rodriguez lâche enfin la vérité : «Je le jure. Cristiano Ronaldo me…»

Le procès contre le FBI a été déposé en avril par une femme utilisant le pseudonyme Jane Done avec un «statut public».

Une femme a déposé des documents judiciaires pour poursuivre le FBI pour ne pas lui avoir fourni d’informations et avoir clôturé l’enquête sur un incident de violence domestique à bord d’un avion privé.

Les médias internationaux ont relaté cette demande de Jane Doe, l’alias de la plaignante au «statut public» avec Angelina Jolie et l’incident pour lequel elle s’est séparée de Brad Pitt en 2016.

Le procès, déposé en avril en vertu de la loi sur la liberté d’information pour demander au FBI des documents liés à l’enquête, répertorie Amanda Kramer comme l’avocate de la plaignante, qui souhaite rester anonyme pour préserver la vie privée de sa famille.

«Je ne peux pas commenter l’identité de Jane Doe, qui a tenté de préserver l’intimité de la famille. Notre position est que les victimes et les survivants devraient pouvoir accéder aux dossiers des agences fédérales sur les crimes qu’ils ont subis ou signalés, comme c’est courant au niveau de l’État, afin qu’ils puissent plaider en faveur de soins de santé et de traumatologie et de protections légales pour leurs enfants et pour eux-mêmes», a-t-il déclaré à Entertainment Tonight.

Demande

Selon Puck News, le procès fait référence à un incident survenu lors d’un vol en avion privé en septembre 2016, au cours duquel Brad Pitt se serait emporté devant l’un de ses enfants, aurait mis la main sur Angelina Jolie et aurait renversé de la bière sur lui.

Après enquête, Brad Pitt a été innocenté par le département des services à l’enfance et à la famille du comté de Los Angeles pour l’incident survenu le 14 septembre, et Angelina Jolie a demandé le divorce cinq jours plus tard.

Après que le FBI a ouvert l’enquête, il a annoncé publiquement qu’il la fermait sans prendre de mesures supplémentaires et n’a pas informé le plaignant de sa décision.

«En réponse aux allégations faites à la suite d’un vol au sein de la juridiction spéciale des États-Unis sur les aéronefs qui a atterri à Los Angeles avec M. Brad Pitt et ses enfants, le FBI a procédé à un examen des circonstances et n’enquêtera pas davantage», Laura Eimiller, porte-parole du bureau extérieur du FBI à Los Angeles, a déclaré à l’époque.

La nouvelle action en justice a donc été intentée pour mieux comprendre l’enquête du FBI et obtenir les informations nécessaires pour que leurs enfants reçoivent des soins médicaux et des conseils sur les traumatismes survenus après ce moment.