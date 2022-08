Thibaut Courtois lâche la vérité : «J’ai joué avec Modric, Benzema, Kroos et Vincius mais…»

Il y a quelques mois, Thibaut Courtois a joué dans une dynamique dans laquelle il a révélé quelques détails sur l’équipe du Real Madrid. Et l’un des aveux qui a le plus attiré l’attention est venu, sans aucun doute, lorsqu’ils lui ont demandé le nom du joueur le plus technique que l’entité madrilène possède actuellement.

La vérité est que l’international belge a surpris par sa réponse car, bien qu’il ait publié plusieurs noms, il n’a pas distingué des joueurs comme Karim Benzema, Vinicius Júnior ou même David Alaba.

Interrogé directement, dans un exercice (2021) avec Téléfoot , qui est le footballeur merengue le plus technique, le double champion du monde a fini par mettre en avant Marcelo, Toni Kroos, Luka Modric et Eden Hazard.

«Le plus technique (du Real Madrid) ? Pour moi, il y a Marcelo. C’est vraiment très fort techniquement. Aussi Toni (Kroos), Luka Modric et Eden (Hazard)», a répondu le triple vainqueur du Trophée Zamora.

On est sûr que s’il avait eu plus de temps pour y réfléchir sereinement, Thibaut aurait nommé Karim Benzema. C’est un joueur qui a toujours été loué pour sa qualité individuelle et qui l’a classé parmi les 9 meilleurs au monde à différentes occasions pour ce qu’il est capable d’apporter au jeu au-delà des buts.